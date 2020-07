Zavřou most nad Žabovřeskou. Řidiče čekají objížďky

Řidiči, kteří jezdí od brněnských Pisárek směrem do Bystrce, se musí ode dneška obrnit trpělivostí. Most nad Žabovřeskou je totiž kvůli stavbě velkého městského okruhu v obou směrech až do poloviny srpna zavřený.

Ilustrační foto. | Foto: Archiv Deníku