S fotoaparátem se snažil zachytit těžkou techniku, postup prací i měnící se ráz krajiny na zmíněném koridoru. Jednalo se často o unikátní záběry, které se nebudou v blízké budoucnosti opakovat. Bezdíček před časem na sociální síti založil skupinu Železniční trať Moravského Švýcarska, Brno – Blansko až Česká Třebová. Snímky a videi je plní fandové železnice z celé republiky. A také ze zahraničí „Tato trať si pozornost rozhodně zaslouží. Vlaky po ní jezdí přes sto sedmdesát let a je klíčovou součástí našeho regionu. Skupina má v současnosti přes dva tisíce sledujících. To je skvělé. Diskutují tam kromě laiků i lidé od železnice. Přidávají vlastní fotografie a videa. Největší radost mám z toho, že se mi podařilo zachytit část historie a to, že se postupně přidali další lidé,“ dodává muž.