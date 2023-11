Nový dům "Tereza" pro lidi se středně těžkým až hlubokým mentálním postižením, autismem nebo kombinovanými vadami chce město postavit v Menšíkově ulici v brněnské čtvrti Sadová. Zařízení by mělo nahradit to stávající v ulici Terezy Horákové, které je na hraně svých kapacit a ve zcela nevyhovujících podmínkách. „Prostředí je nyní velmi tristní a funguje v zásadě pouze díky zapálenosti tamních pracovníků,“ uvedl primátorčin náměstek Robert Kerndl.

Podle pravidel pro projekty z participativního rozpočtu by tak mělo hřiště fungovat minimálně do května přespříštího roku. Ve správě ho má nyní Odbor participace Magistrátu města Brna. „To hřiště v daném místě dává smysl. Je tam pro lidi z okolí a výstavba domu Tereza by do něj neměla významně zasahovat, byť je zařízení pro handicapované ve veřejném zájmu a nic proti jeho vybudování nemám," vyjádřil se Chvátal.

Podobný názor zastávají také rodiče, kteří hřiště hojně navštěvují. Sepsali proto petici, ve které vyjadřují svůj nesouhlas s tím, aby byl daný pozemek zastavěn budovou pro osoby se zdravotním postižením. „Zájmem petice je zachování pozemku k využití pro místní. Všichni vědí, jak tristní je situace jakékoli vybavenosti na Sadové," vysvětlila zakladatelka petice Jitka Buksová Palátová.

Podporovatelé petice zdůrazňují, že nemají nic proti výstavbě domova pro handicapované. „Navrhujeme, aby byl domov postaven na podle nás daleko vhodnějším pozemku ve vlastnictví města. Tedy v blízkosti domova pro seniory, kde je větší plocha a v blízkosti není frekventované silnice," doplnila obyvatelka Sadové Jana Škerlová.

Budoucnost pozemku vyjasní studie

Místo na pozemku s dětským hřištěm pro výstavbu domova vybrali pracovníci Kanceláře architekta města. Odbor územního plánování a rozvoje brněnského magistrátu konstatoval, že je záměr přípustný, tedy v souladu s platným územním plánem.

Vedení Brna na konci června letošního roku vybralo projekční kancelář, která rozšíří architektonicko-dispoziční studii dotčeného pozemku. „S výsledkem bude seznámeno jak vedení města, tak městské části a následně se rozhodne o finálním řešení, které může zahrnovat i další občanskou vybavenost. Na hřiště projektanti berou zřetel," sdělil mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek. Zda ale hřiště zůstane zachováno či nikoliv, město zatím nezaručí.

Poslední vhodný pozemek pro občanskou vybavenost si podle královopolského místostarosty Jaroslava Folprechta nechce nechat vzít ani městská část. „My jsme dali podmínku, že spolu s domem pro handicapované vznikne na pozemku i komunitní centrum. Ideálním řešením je za nás to, když bude na pozemku hřiště, centrum a dům Tereza," řekl Folprecht.

To, jak bude v budoucnu dotčený pozemek vypadat, bude jasné po dokončení architektonicko-dispoziční studie. Podle Folprechta by měla být hotová už letos.

Zdroj: Gabriela Pirklová

Ostatní hřiště na Sadové jsou podle místních minimalistická a ne dobře použitelná. Jedinou výjimku představuje nedaleký Park Sadová. Ten ale také vznikl z Participativního rozpočtu a do budoucna se přesune kvůli plánované výstavbě mateřské a základní školy.