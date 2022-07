Zařízení pro staré lidi vznikne na místě současného Domova pro seniory Nopova, který stavaři zbourají a na jeho místě postaví nový. Ten bude mít pět nadzemních a jedno podzemní podlaží, deset oddělení s vlastními společnými prostory a terapeutickými místnostmi i zázemím pro personálem. Dále například i kavárna nebo kadeřnictví. Ale především jeho kapacita má být tři sta lůžek. „To je o pětasedmdesát lůžek více než je aktuální kapacita. Současný dům je ze sedmdesátých let a bohužel již nesplňuje požadavky jedenadvacátého století,“ uvedl náměstek brněnské primátorky Robert Kerndl.

Brněnská zoologická zahrada představila nové expozice s hady. Podívejte se

V tristním stavu jsou podle Kerndla především koupelny a sociální zařízení. „Technické parametry dnešní době neodpovídají. To je neoddiskutovatelný fakt. S tím se nic jiného než plánovaná demolice a výstavba dělat nedá. Je tu ovšem i druhá stránka věci. Je tam fantastický kolektiv zaměstnanců. Klienti jsou nadmíru spokojení jejich rodiny jsou s péčí také spokojené. Děláme pro ně spoustu akcí, organizujeme řadu událostí. Rodiny nám dnes a denně děkují, jak se o ně staráme. Doufejme tedy, že stejně spokojeně se bude žít i v novém domově,“ vylíčil ředitel současného domova Libor Matouš.

Narážel tak na skutečnost, že co bude s personálem zatím není jisté. „V dohledné době máme nějaká jednání, tak uvidíme, co budoucnost přinese,“ doplnil.

Ludmila z Četnických humoresek slaví 50 let: herečka Antalová si Brno zamilovala

Stavba by měla začít v roce 2014 a skončit v roce 2027. Předpokládaná cena zařízení činí 651 milionů korun bez daně. „Mám to nastavené tak, že rozhodnutí bych nechala na rodičích nebo prarodičích. Pokud by chtěli do domova důchodců, proč ne. Domů se mohou vrátit kdykoli. Obecně myslím, že je to skvělé místo hlavně pro osamělé staroušky. Mohou si tam najít nové přítele a potrénovat tělo i mysl,“ zamyslela se Brňanka Markéta Ryšavá.

Stavbu na pozemcích města Brna zhotoví a povede skupina BeneVita. Rovněž nová budova bude ve vlastnictví města. "Brno bude investici splácet prostřednictvím tazkvaného služebného za dostupná lůžka po dobu třiceti let. Provoz zůstane hrazen tak, jak je běžně zvykem. Tedy úhradami od klientů, příspěvkem na péči, častečně i úhradami od zdravotních pojišťoven," doplnil Kerndl.