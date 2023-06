Stadion v Srbské nebude splňovat prvoligová kritéria už od příští sezony. „Nicméně pokud vím, kdyby Zbrojovka nesestoupila, měla tu licenci získat. Patrně na výjimku," uvedl brněnský radní pro sport Tomáš Aberl. Vedení Zbrojovky se nechtělo k tématu stadionu vyjadřovat.

U vstupu ze Srbské přibude soustava mobilních kontejnerů. „Bude tam umístěná ošetřovna diváků, pracovní místnost pro média, komentátory zápasů a televizní studia. Vznikne krytý vstup na hřiště, rozšíříme zastřešení tribun, zajistíme záložní zdroj energie, nové bude ozvučení,“ vyjmenoval Aberl. Při úpravách představitelé města počítají i s oddělením sektorů hostů a domácích, výměnou sedaček a s dalšími změnami. Odhadované náklady jsou 96,5 milionu korun. Proměna stadionu potrvá po etapách do roku 2025.

Fotbalový stadion chybí

S modernizací stadionu souhlasí i opoziční zastupitel Matěj Hollan, aby Zbrojovka měla kde hrát své zápasy. „Je to celé bizarní v tom, že Brno nemá skutečný fotbalový stadion. Srbskou za to nelze považovat. Je neatraktivní. Nachází se v naprosto nevhodné lokalitě, kde je hned vedle bydlení," řekl Hollan.

Podle něj v minulosti politici ve vedení města vždy usilovali o to, aby získali možnosti něco dělat se stadionem za Lužánkami a mohl se tam vrátit fotbal. „Teprve nynější koalice řekla, že vše zboří. Věřím, že nejenom my, ale i fotbaloví fanoušci budou, v momentě kdy Brno je podle soudu vlastníkem pozemků kolem stadionu, apelovat na to, aby se vše začalo posouvat ke stavbě," sdělil Hollan.

Aberl už v minulosti Deníku sdělil, že vedení města plánuje v budoucnu postavit ve městě velký stadion. O lokalitě ale zatím jasno není. Jednou z variant jsou i Lužánky.

Stadion v Králově Poli byl na hraně s licencí pro první ligu už v roce 2020. „Stadion nesplňuje atributy z pohledu mediálního, bezpečnostního, komfortnosti pro diváky, týmy a účastníky utkání, jako jsou rozhodčí, delegáti, ošetřovny a další,“ upozornil tehdy v rozhovoru pro Deník Rovnost licenční manažer svazu Stanislav Rýznar. Nyní se kritéria ještě zpřísnila.

Zástupci Zbrojovky v roce 2020 také podepsali s Fotbalovou asociací České republiky memorandum o spolupráci na modernizaci současného stánku brněnského celku. Náklady měly být asi sedm set milionů korun. Tím ale společná aktivita skončila.

Aberl by byl rád, kdyby se po plánovaných úpravách v budoucnu na stadionu v Srbské ulici mohly konat i mezinárodní zápasy. Utkání typu finále evropských pohárů či zápas A-týmu české reprezentace je však nepravděpodobný. UEFA posunula minimální kapacitu stadionu pro finále evropských pohárů na třicet tisíc míst, což v současné době nesplňuje žádný český stadion. Zápasy české reprezentace se pak hrají v Praze, Olomouci nebo Plzni.

Na Srbské se loni představila "jen" reprezentační jednadvacítka, kdy v kvalifikaci změřila síly s Andorrou. V Brně hrála po téměř dvaceti letech. „Budeme se snažit, abychom měli stadion připravený. A to, čím jej zaplníme, to už není na nás," komentoval Aberl.