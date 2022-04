Při nejnovější rekonstrukci se pracovníci zaměřili především na digitalizaci kina. „Plánujeme totiž promítat i úplné filmové novinky,“ sdělila ředitelka městského kulturního centra Martina Švancarová. Kromě nich však chystají i tématické večery se zařazením starších filmů.

Nezůstane jen u promítání filmových snímků, pracovníci kina chtějí nadále zařazovat i divadelní představení. „Jednalo by se o představení pro děti i dospělé a konalo by se nejspíš dvakrát do měsíce,“ prozradila Švancarová. Dále v kině mají být i koncerty.

Celková rekonstrukce budovy vyšla na téměř osm milionů korun. Sál má nyní 297 míst. Do budoucna se ale tento počet změní. „Máme v plánu ještě vyměnit sedačky, což je poslední etapa. TSice budou pohodlnější, ale také prostornější. Takže se tím sníží jejich počet. I proto s tímto krokem zatím čekáme, protože očekáváme velký zájem o návštěvu kina,“ doplnil Dobšík.

JAKUB TRUČKA