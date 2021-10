Stejně jako letos se bude poslední rozšíření modrých zón týkat v příštím roce Králova Pole. A to kvůli oblastem Dalimilova a Herčíkova.

Jako poslední přijde v letošním roce při rozšiřování rezidentního parkování na řadu královopolská lokalita Berkova. Jedná se o ulice mezi Slovanských náměstím a fotbalovým stadionem Zbrojovky. Řidiči tam musí počítat s noční regulací parkování v režimu zóny C.

Dosud Žabovřesky rozdělovala na části s regulací a bez ní Žabovřeská ulice. Nově je dělící linií stanou Královopolská a Kroftova ulice a také hranice se sousedním Komínem. Nově do systému modrých zón spadne třeba sídliště kolem Záhřebské, okolí žabovřeské radnice nebo kulturního domu Rubín.

Obě lokality budou fungovat v režimu zóny C. Omezení parkování v ní platí pouze od páté hodiny odpolední do šesti ráno. „Návštěvníci zaplatí za hodinu dvacet korun,“ informoval mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek.

V posledních měsících sloužily jako cíl řidičů, kteří nechtěli za parkování v sousedních oblastech platit nebo neměli parkovací oprávnění. To se změní. Haasova a Záhřebská ulice a jejich okolí v brněnských Žabovřeskách se v pondělí stane součástí modrých zón.

