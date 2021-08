V sobotu představitelé obce slavnostně centrum otevřou ve dvě hodiny odpoledne. „Před sto lety tu stával Jägerhaus, pak tu postavil Sokol novou sokolovnu, ve které se začal odvíjet místní společenský život,“ okomentoval historii hrušovanský starosta Miroslav Rožnovský.

Budova sloužila jako tělocvična a zároveň kulturní dům, ve kterém místní pořádali ochotnické nebo loutkové divadlo, filmová představení, promítání kina či tradiční hody a různé slavnosti. Po sto letech užívání sokolovna zchátrala do takového stavu, že už bylo potřeba ji celou opravit.

Na její opravu neměl Sokol dostatek peněz, a proto jeho představitelé v roce 2012 navrhli budovu darovat obci. „Chvilku trvalo, než jim to v Praze schválili, ale jakmile se to povedlo, začali jsme přemýšlet, co s objektem uděláme dál,“ sdělil Rožnovský.

V roce 2017 představitelé obce vyhlásili architektonickou soutěž, které se zúčastnilo kolem pětatřiceti ateliérů. Vyhrál pražský ateliér Carraa. Jediným zádrhelem byly podle starosty protiepidemická opatření, které zbrzdily stavbu o čtyři měsíce.

Celá stavba stála téměř osmdesát milionůkorun, z toho šedesát milionů si vedení obce půjčilo od České spořitelny a dvacet milionů zaplatili z vlastního rozpočtu.

Podle tamní obyvatelky Nadi Šimkové byla sokolovna před opravou hodně retro, ale měla své kouzlo. Opravu ale vítá. „Na co ráda vzpomínám, jsou předvánoční trhy, hody a akce na svatého Martina,“ vzpomněla.

Součástí otevření nového centra je i symbolické rozloučení s inženýrem Františkem Piliarem, který se posledních patnáct let výrazně podílel na rozvoji obce. „Velmi nás mrzí, že se nemůže zúčastnit otevření, neboť se stal obětí covidu,“ uvedl Rožnovský. Představitelé obce schválili dar jeho dcerám a vdově ve výši dvaceti tisíc jako formu poděkování za jeho úspěchy.

KAROLÍNA STÁRKOVÁ