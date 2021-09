Zastávky jsou poničené, přestože v centru města funguje velký počet kamer. Navíc za vandalismus hrozí pachatelům pokuty. „Pokud je majetková újma do deseti tisíc korun, jedná se o přestupek. Maximální výše pokuty je v tomto případě padesát tisíc korun. U recidivy to může být ještě o dvacet tisíc korun více. U vyšších škod nad deset tisíc korun už jde o podezření z trestného činu,“ upřesnil před časem mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem.

Možnost zjištění tramvajových spojů přímo na dotykové obrazovce zastávky by ocenila i Daniela Černá, která do Brna přijela na dovolenou. „Je škoda, že je zastávka zničená. Online řády bych uvítala i u nás v Pardubicích. Tam takové zastávky nemáme, ale poničené sprejery ano,“ sdělila už dříve redaktorce Rovnosti mladá žena.

Chytré zastávky jsou v Brně necelé tři roky. Mají lidem pomoci lépe se zorientovat v hromadné dopravě. Obě jsou ale v dezolátním stavu, protože se staly terčem vandalů. Podle studenta Masarykovy univerzity Roberta Knoblocha to je škoda. „Je to super nápad, ale takto poničené nevypadají dobře. Kazí celkový dojem centra města,“ dodal Knobloch.

