Vláda na základě žádostí všech hejtmanů a pražského primátora v neděli znovu vyhlásila nouzový stav. K tomuto kroku přistoupila poté, co se žádostí o prodloužení nouzového stavu neuspěla ve čtvrtek v Poslanecké sněmovně.

Grolich podle Koudelky svou žádost opřel o krizový zákon. „To je obyčejný zákon, který nemůže měnit pravidla a potřebu souhlasu Poslanecké sněmovny dané ústavním zákonem o bezpečnosti s vyšší právní sílou," poznamenal Koudelka.

Grolichovo jednání označil za zneužití pravomoci úřední osoby. „Proto vyzýváme k jeho odstoupení a policii k prošetření jeho protiústavního jednání. Žádáme také, aby poškozeným občanům Jihomoravského kraje, ať už to jsou provozovatele vleků či obchodů, zaplatil náhradu škody z vlastních prostředků, ne z rozpočtu kraje," doplnil Koudelka.

Hejtmani se v neděli domluvili na jednotném postupu, požádali vládu o vyhlášení nouzového stavu na dva týdny. „Není to o tom, že bychom jim přinášeli nouzový stav podle jejich představ a na zlatém podnose. Vládě dáváme čtrnáct dnů za několika podmínek. Pro mě je prioritou, aby se děti mohly vrátit od března do škol. Plán je, aby od prvního března nastoupili do škol maturanti a žáci devátých tříd, postupně pak i další ročník, především první stupeň,“ uvedl v neděli hejtman Jan Grolich.