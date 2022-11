Oproti tarifům platným v letošním roce dochází k navýšení vodného a stočného celkem o sedmnáct procent. Za kubík vody letos zaplatili Brňané 87,11 korun.

Podle Brňanky Anny Břouškové je zdražení vody nepříjemné, ale dalo se očekávat. „Ceny stoupají u všeho. Pro nás jako rodinu s malým dítětem to určitě znamená výdaje navíc, které nemůžeme už moc snižovat. I když se snažíme zbytečně vodou neplýtvat, na běžném provozu domácnosti se to projeví. Nyní třeba více pereme," nastínila mladá matka.

Cena za výrobu a dodávku jednoho litru pitné vody včetně následného odkanalizování a vyčištění vyprodukované vody odpadní činí zhruba deset haléřů. Při spotřebě 107 litrů na osobu a den, tedy zhruba devětatřicet kubíků za rok, je měsíční výdaj za vodné a stočné jednoho obyvatele asi 331 korun. „Při cenách v roce 2023 se jedná o navýšení o osmačtyřicet korun za měsíc," sdělila mluvčí brněnských vodáren Renata Hermanová. Tarify vodného a stočného v městě Brně jsou podle zástupců brněnských vodáren v republikovém průměru.

Brněnský ekonom Petr Pelc ze společnosti Zainvestuj.to považuje za jeden z důvodů zdražování navyšování nákladů v souvislosti s energiemi a nárůstem mezd. „Brněnské vodárny a kanalizace jsou navíc zhruba z poloviny vlastněné zahraniční firmou, která chce také udržet svůj byznys v ziskové úrovni. Cenový posun si mohou vodárny v podstatě nadiktovat, protože nemají žádnou konkurenci," komentoval ekonom.

Cena vody v Brně:



cena za 1 kubík vody v roce 2023: 102 Kč

cena za 1 kubík vody v roce 2022: 87,11 Kč

cena za 1 kubík vody v roce 2021: 85,21 Kč

zdražení oproti 2022: o 15 korun za kubík

příklad: spotřeba 107 litrů na člověka a den, také jinak 39 kubíků za rok: 331 korun za člověka za měsíc

Pelc také souhlasil, že dalším z vlivů zdražování může být nárůst cen stavebních prací. „V rámci vodáren se jedná o specifickou stavební činnost, která není poskytnutelná kteroukoliv stavební firmou," poznamenal Pelc.

Brněnské vodárny a kanalizace investují každoročně peníze do oprav a údržby infrastruktury. Příští rok představitelé firmy plánují dát do této oblasti tři sta milionů korun. „Díky vynakládaným prostředkům do oprav, údržby a obnovy infrastruktury, systematické péči o ni a úspěšným identifikováním skrytých poruch, dochází k poklesu havárií. Tato péče se rovněž projevuje vynikajícími výsledky v parametru ztrát vody v síti. Loni dosáhly ztráty na vodovodní síti provozované Brněnskými vodárnami a kanalizacemi necelých deseti procent," vyčíslila Hermanová.