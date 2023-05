/VIDEO/ Nově vzniklá městská akciová společnost Sako Brno Solar, která je dceřinou firmou městské odpadové a svozové společnosti Sako Brno, dokončuje instalaci solárních panelů na střechách osmi budov v majetku města. S instalací začala na jaře. Solární panely se objevují na střechách základních škol i domovů pro seniory. Nově také na střeše polikliniky ve čtvrti Lesná, kde roční produkce zelené energie pokryje třetinu její spotřeby. Dokončená je přitom pouze první etapa, kdy je na střeše polikliniky umístěno více než dvě stě panelů.

Solární panely na střeše polikliniky Lesná. Mluví brněnská primátorka Markéta Vaňková, předseda představenstva Sako Brno Solar René Černý a ředitel Sako Brno Solar Petr Nezveda. | Video: Deník/Tereza Hálová

„Pokud bychom zůstali jen u této etapy, předpokládáme, že za třicet let životnosti poliklinika ušetří na energiích okolo šesti milionů korun, a to i po započteních provozních nákladů. Přiznanou dotaci a stavební povolení máme na dalších 535 panelů, což výrobnu na poliklinice znásobí. Přibližně dvě třetiny zelené energie tak bude možné v rámci komunitní energetiky sdílet do dalších městských objektů,“ uvedl ředitel Sako Brno Solar Petr Nezveda.

Solární elektrárna na střeše polikliniky je v první etapě aktuálně největší součástí městské solární elektrárny. Ještě větší solární elektrárna pak vznikne na střeše Domova seniorů Vychodilova, kde dělníci stále montují panely.

Zdroj: Deník/Tereza Hálová

„Montážní práce jsme dokončili na střeše Polikliniky Lesná, Základní školy Merhautova a Domova seniorů Tábor. Velmi těsně před dokončením jsou výrobny na Domově seniorů Vychodilova a Základní školy Sirotkova. Solární panely se instalovaly také v areálu společnosti Sako Brno, kde mimo jiné poslouží k nabíjení prvního svozového vozu na elektřinu v republice. Instalační práce dále pokračují na střeše Základní školy Jana Babáka,“ sdělil předseda představenstva Sako Brno Solar René Černý, podle kterého jsou nyní podávány žádosti o připojení těchto výroben do distribuční sítě.

Brněnská solární střešní elektrárna se v této fázi čítající celkem osm městských budov navýší o 456 kilowatt-peak instalovaného výkonu. Hotovo by mělo být do prázdnin. Další desítky projektů však zadává Sako Brno Solar do projektové přípravy. Aktuálně jich má v různých fázích projektové přípravy rozpracovaných na sedm desítek. Brno má ve svém majetku zhruba 2400 budov. Osadit chce během pěti let střechy přibližně čtvrtiny až třetiny z nich. To by mělo městu přinášet přibližně 43 gigawatt hodin solární elektřiny ročně. Investiční náklady celého projektu vycházejí na šestnáct a půl milionů korun. Rozpočet města ani městských částí však nezatíží.

„Je chvályhodné, že se nám daří získávat dotace. Doba je tomu nakloněná, takže zapojování solárních panelů nebude stát rozpočet města ani městských částí ani korunu. Částečně tak budeme využívat dotace a částečně komerční zdroje. Tolik potřebné investiční peníze tak můžeme použít na jiné připravované projekty. Jsem proto ráda, že se do projektu Sako Brno Solar postupně zapojuje drtivá většina městských částí,“ nechala se slyšet brněnská primátorka Markéta Vaňková.

Brno současně podává žádost o dotace na dalších více než padesát střešních elektráren. Jde především o další zdravotnická zařízení, školy, domovy seniorů a sportovní haly v majetku města.

Ne na všech městských budovách však bude možné solární panely umístit. Jedním z úkolů společnosti je proto prověřit, které budou k tomuto účelu vhodné. Závisí to na architektonické podobě, statickém posudku, ale i na tom, zda je budova památkově chráněná.