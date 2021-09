Projekt instalace fotovoltaických elektráren na střechách městské společnosti uvítala brněnská primátorka Markéta Vaňková. „Brno je od roku 2017 signatářem Paktu starostů a primátorů, což je iniciativa měst, obcí a Evropské komise. Zavázali jsme se snížit do roku 2030 emise oxidu uhličitého nejméně o čtyřicet procent a zvýšit odolnost vůči lokálním dopadům klimatických změn, jako je dlouhotrvající sucho, extrémní vedra či přívalové deště,“ sdělila.

Teplárny Brno zásobují teplem zhruba čtyři tisíce odběrných míst v Brně, firmy, instituce, ale i zhruba sto tisíc domácností. Lidé se v příštích letech musejí připravit na zdražení energií. Jejich cena totiž na burze výrazně stoupá. „Během roku se ceny elektrické energie dostaly na dvojnásobek, podobné je to u zemního plynu. Nyní propočítáváme dopady. Dosud jsme se v Brně snažili držet ceny tepla. Každopádně doba levných energií skončila, zákazníci se na to musejí připravit,“ naznačil ředitel Fajmon s tím, že o cenách na příští rok bude společnost informovat nejspíš v listopadu.

Snížení nákladů na výrobu tepla i méně emisí oxidu uhličitého. To má přinést projekt instalace fotovoltaických elektráren na střechách kotelen a výměníkových stanic Tepláren Brno. Městská společnost v pátek představila dokončený pilotní projekt na Jihomoravském náměstí ve Slatině.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.