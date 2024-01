Zelené pivo vaří pivovar Starobrno už devatenáct let . „Na dlouhou tradici Zeleného piva jsme velmi pyšní. Zájem o ně neklesá a jsme rádi, že přispíváme k dobré náladě, správné sváteční atmosféře a sounáležitosti lidí. A to nejen v Brně, i když víme, že v našem městě boduje Zelené pivo nejvíc," uvedla ředitelka pivovaru Klára Konupčíková .

Zelená barva piva je výsledkem kombinace několika faktorů - technologie, surovin, výluhu a likéru, který se do piva nakonec přidává.

Ve Starobrnu v pondělí začali vařit tradiční Zelené pivo. Na snímcích ředitelka Klára Konupčíková a vrchní sládek Jiří Brňovják.Zdroj: Deník/Michal Hrabal

U výroby zeleného piva jste byl od začátku. Jak se nápad zrodil?

V té době jsem byl technolog. Od mého tehdejšího šéfa a vrchního sládka pana Hauskrechta (Petr Hauskrecht - pozn. red.) jsem dostal za úkol začít pracovat na receptuře zeleného piva. Pracovali jsme na tom týmově, dělaly se degustace, hledaly se způsoby, jak docílit zelené barvy. První začátky nebyly moc úspěšné. Podařilo se nám to až v kombinaci několika receptur. Bylo to mnohem těžší, než to ze začátku vypadalo.

Letos bude zelené pivo už podevatenácté. Vynechali jste některý rok?

Vařili jsme pokaždé, ale je pravda, že v době covidu se pivo neprodávalo v hospodách.

Jaké množství ho každoročně vyrábíte?

V začátcích to byly malé objemy, jenom desítky hektolitrů. Po prvních úspěších se to dostalo až na historické maximum, které bylo zhruba šest tisíc hektolitrů. V poslední době se to ustálo na asi čtyřech a půl tisících hektolitrech, včetně exportu na Slovensko.

Jak dlouho trvá proces vaření?

Začátek je dneska. Proces trvá zhruba čtyřicet dní.

Čím se liší toto pivo oproti klasickým?

Má třináct stupňů, přídavek likéru. Pivo patří do kategorie ochucených. Má sladší chuť, čemuž také přispívá likér, a typická je zelená barva. Je kombinací speciálních surovin a také příspěvek likéru.

Experimentujete ještě při výrobě, nebo je receptura od začátku stejná?

Experimenty byly na začátku, ale od prvního ročníku jsme nic nezměnili. Receptura je stabilní.

Jaký chmel používáte?

Na tento speciál používáme žatecký poloraný červeňák a slad tady z Moravy.