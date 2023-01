Smuteční síň v Židenicích.Zdroj: Se souhlasem Židenice

Budova, kterou v sedmdesátých letech navrhl architekt Ivan Ruller, je již patnáct let uzavřená. Městská část Židenice chce síň opravit a do dvou let otevřít. Brno letos za šest milionů upraví také její okolí. „Je velká ostuda, že to nechali tak zchátrat. Doufám, že se povede síň obnovit," vyjádřila se například Brňanka Ivana Müllerová.

Zhruba pětadvacet milionů vyčlenilo město na vytváření zelených střech, využití srážkové vody, podporu ekologických projektů, oživení zeleně ve vnitroblocích a revitalizaci nábřeží řek. Například z Žabovřeských luk by měly vést schody ke břehu Svratky s relaxační zónou, mobiliářem a herními prvky.

Smuteční síň v Židenicích opraví do dvou let. Nyní soutěží firmu