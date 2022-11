S nápadem přišel v roce 2020 Petr Grünwald. „Lidé tehdy začali poptávat větší množství zeleniny. Původní automat byl v provozu v Malhostovicích, odkud se později přesunul do Řečkovic,“ vysvětlil výrobce automatu Grünwald.

Pořizovací cena automatu je kolem půl milionu korun. V provozu je celoročně a dle potřeby je denně doplňovaný. „Díky vzdálenému přístupu, který sledujeme na aplikaci, máme přehled o tom, kolik balíčků zeleniny se v něm nachází a jak dlouho při průběžném odběru vydrží,“ dodal Grünwald.

Zelenina pochází od lokálních zemědělců převážně z Tišnovska a Blanenska. „Aktuálně odebíráme zboží asi od pěti dodavatelů,“ doplnil Grünwald. Dle místostarostky Řečkovic Dany Filipi jsou obyvatelé čtvrti z automatu nadšení. „Setkáváme se pouze s pozitivními ohlasy,“ řekla Filipi.

Do budoucna by se zeleninové automaty měly dostat i do dalších městských částí. „Aktuálně pracujeme na výrobě automatu pro Kohoutovice. Během dalších let jsou v plánu ještě další čtyři,“ sdělil Grünwald.

