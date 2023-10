V krátké době už druhé oznámení o výskytu cizokrajného hada přijali brněnští strážníci. V sobotu dopoledne jim zatelefonovala žena, která na své zahradě v Líšni uviděla hada výrazně zelené barvy. Podle internetu odhadla, že by se mohlo jednat o jedovatou bičovku. Její domovinou je Thajsko.

Na zahradě v brněnské Líšni našla žena jasně zeleného hada. Ilustrační snímek. | Foto: Pixabay.com

Odchytová služba strážníků byla právě zaměstnaná jinde, na místo proto vyrazil specialista, se kterým spolupracují. „Ukrytá žena prý v době jeho příjezdu sledovala hada zpoza dveří a její odhad byl velmi trefný. Přesně dokázala identifikovat bičovku, která ovšem nemohla být nikomu nebezpečná. Byla totiž gumová a podle experta se jednalo o zdařilou pouťovou napodobeninu,“ popsal výsledek práce specialisty mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem.

Výskyt nebezpečných hadů v ulicích Brna není ale žádná fikce. Před necelým týdnem odchytili strážníci hroznýše královského ve Starém Lískovic. Deník o případu informoval.

Zdroj: Městská policie Brno

Před třemi lety vyjížděla hlídka odchytové služby městské policie do zábrdovického bytu. „Mladá žena se v noci strážníkům telefonicky svěřila, že má hrůzu z hadů a jednoho uprchlého má v pokoji. Zvíře patřilo jejímu kamarádovi, u něhož byla ubytovaná v podnájmu,“ popsal případ Ghanem s tím, že had vylezl z terária, a to právě v době, kdy jeho majitel pobýval mimo Brno. Strážník proto mladého hroznýše odchytil.

Dvoumetrový hroznýš královský se vydal do ulic Brna i před deseti lety, a to ve Slepé ulici. Všechny případy se obešly bez zranění.