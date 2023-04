Moderní rychlíky i parní mašiny. Ve čtvrtek 13. dubna začala první výstava železničních modelů v nových prostorách Klubu modelářů železnic Brno. Po náročném stěhování z Mosilany do bývalé bowlingové herny na Dukelské třídě v Husovicích nechají modeláři do své klubovny poprvé nahlédnout zájemce.

Jarní výstava železničních modelů v Brně-Husovicích. | Video: Deník/Sabir Agalarov

„Výstava je premiéra v nových prostorách, máme novou elektrickou instalaci, předělaný řídící systém a jsme zvědaví, jestli to bude po tom stěhování všechno fungovat," sdělil v nadsázce předseda klubu Jiří Veselý. Kolejiště poprvé v nových prostorách rozjeli teprve v úterý.

Výstava bude rozdělena do takzvaných epoch. V prvním týdnu výstavy budou pro návštěvníky k vidění modely moderních elektrických vlaků a rychlíků od známých společností, další týden se představí vlaky ze sedmdesátých a osmdesátých let. „Postupně se propadáme zpět do minulosti, v posledním týdnu ukážeme i parní mašinky," doplnil předseda klubu.

Atraktivní by především pro malé vlakové nadšence mohla být také možnost samostatně si vyzkoušet ovládání vlakové soupravy pomocí počítačů.

Nové prostory se od těch předchozích liší, kolejiště tak museli modeláři prostorově upravit. „Pozorní návštěvníci, kteří chodí často, to odhalí a ty nové na to upozorníme," sdělil Veselý. K velkým změnám na kolejišti zatím nedošlo, protože většinu kapacit klubu zabralo stěhování.

Ze stejného důvodu museli modeláři upustit také od plánované podzimní výstavy. „Klasicky máme dvě výstavy do roka, jarní a podzimní. Místo modelářského nářadí jsme ale měli v rukách kango, malířské štětky a vrtačku," popsal Veselý. V pracích by chtěli postupně pokračovat i po výstavě, aby si novou klubovnu ještě více zútulnili.

V prostorách by chtěli zachovat celoroční provoz. Mimo výstavy se nad modely vlaků a kolejiště schází dvakrát týdně, kromě toho vedou také kroužky mládeže. Aktuálně je navštěvuje asi třicet dětí.

Z areálu Mosilany se modeláři museli vystěhovat kvůli avizované rekonstrukci. „Visel nad námi Damoklův meč, nechtěli jsme, aby modely skončily schované někde ve sklepě. Stávající prostory jsou vyhovující a jsme rádi, že jsme pod střechou, ve svém a že kolejiště může být v provozu," uzavřel předseda klubu. Poslední výstava se konala před rokem právě v Mosilaně.

Otevírací doba: Od 13. do 30. dubna, ve čtvrtek a pátek od 16.30 do 19.00, o víkendech vždy od 9.30 do 18.00