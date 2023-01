Mostní provizorium v Brně poslouží i 3 roky, některé vlaky míří na dolní nádraží

Výsledkem jednání je také vznik společné odborné pracovní skupiny, ve které zasednou odborníci na mosty ze Správy železnic, projektantské kanceláře a dalších složek. „V nejbližších dnech také na most nainstalujeme čidla, která budou online informovat o možných pohybech konstrukce," doplnil Nevola.

Rekonstrukce mostu by mohla podle něj začít za zhruba tři roky, ale bude záležet na postupu přípravných prací. Tento most přestane sloužit železniční dopravě po přesunu hlavního nádraží v Brně do nové lokality.

Do 6. ledna vlaky linky S3 jezdí do čtvrt na devět večer přes dolní nádraží, od čtvrt na devět pak přes hlavní nádraží. Jedná se o spoje z Tišnova přes Brno do Židlochovic nebo Hustopečí. „Jezdím rychlíkem z Podivína do Brna a vystupuju normálně na hlavním nádraží," je rád například cestující Jan Šafařík, že rychlíků mezi Hodonínem, Břeclaví a Brnem se změny nedotkly.

U mostu se propadla silnice

Od 9. ledna vejde v platnost nový výlukový řád. „V pracovní dny v době od půlnoci do osmi hodin večer budou všechny vlaky linky S4 a spěšný vlak linky R54 č.1925 s plánovaným příjezdem v 6:09 hodin odkloněny na dolní nádraží mimo brněnské hlavní nádraží. A současně tyto vlaky neobslouží ani stanici Brno-Horní Heršpice," uvedl ředitel firmy Kordis Jiří Horský. Spoje linky S4 jezdí z Náměšti nad Oslavou do Brna.

Mezi hlavním nádražím dolním nádražím bude fungovat náhradní autobusová doprava linkou X s příjezdy a odjezdy z dolního nádraží k jednotlivým odkloněným vlakům i opačným směrem. Ke stejnému datu bude platit výlukový jízdní řád i pro linku S41, kdy odpolední odjezdy části vlaků v pracovní dny z brněnského hlavního nádraží budou uspíšeny o dvě až čtyři minuty. „K 9. lednu se vrací všechny spoje nejvytíženější regionální linky S3 na hlavní nádraží," konstatoval Horský.

Vlivem prací na protipovodňovém opatření se propadla také silnice u mostu v brněnské Heršpické ulici. Jako první o tom informoval Český rozhlas. „V daném místě se prováděly protlaky, které způsobily propad komunikace před mostním závěrem, tedy mimo mostní konstrukci," sdělila Deníku Rovnost mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Lucie Trubelíková.

Silničáři místo provizorně opravili. „Finálně rekonstrukci dokončíme ve větším rozsahu na jaře. Veškeré opravy bude zajišťovat investor akce protipovodňových opatření, nikoliv Ředitelství silnic a dálnic," zmínila Trubelíková. Auta místem projíždějí sníženou rychlostí třicet kilometrů v hodině. Omezení silničáři považují za dostatečné, situaci tam nadále sledují.