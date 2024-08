Nápad na vytvoření seznamu předmětů potřebných při únosu mimozemšťany vznikl jako součást takzvaného kontaktního centra pro mimozemské civilizace. To v červenci spustili představitelé brněnské hvězdárny. Na sociálních sítích vymýšleli lidé předměty, které by si při mimozemské návštěvě neměli zapomenout, pracovníci hvězdárny posléze vybrali nejopakovanější odpovědi.

„Je to samozřejmě nadsázka, nejvíce mě v seznamu překvapila asi kočka. U té jsem přesně nevěděl, k čemu konkrétnímu si ji přiřadit,“ nechal se slyšet ředitel Hvězdárny a planetária Brno Jiří Dušek. Například zelňačka či americká country hudba totiž odkazují na filmy jako Mars útočí či Zelňačka s legendárním hercem Louisem de Funès.

V dalších dnech čeká Kontaktní centrum pro mimozemské civilizace spousta práce. Kromě pokračování v analýze přicházejících zpráv se pokusí navrhnout způsob, jak mimozemské návštěvníky v Brně případně přivítat. „Můžu prozradit, že se bude jednat o typické moravské uvítání se slivovicí,“ dodal Dušek.

Nad tím, co by si s sebou v případě mimozemské návštěvy zabalil, přemýšlel například Brňan Petr Heško. Měl bych připravených více batohů a podle toho, jak by tato prvotní návštěva vypadala, bych si jeden vybral. Ještě je ale otázka, jestli by vůbec byl možný nějaký čas na přípravu,“ zamyslel se muž.