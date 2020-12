Nálezkyně následně zkontaktovala archeology. Poklad si tak vyzvedli odborníci z Ústavu archeologické památkové péče Brno a Moravského zemského muzea. „Místo nálezu depotu nepochybně souvisí s využíváním jedné z větví tradičního obchodního koridoru mezi dvěma důležitými obchodními centry. Jaké dramatické události vedly k uložení mincí do země, nevíme, majitel již však své jmění znovu nevyzvedl,“ uvedli brněnští archeologové na sociálních sítích.

Při dalším průzkumu nejbližšího okolí pak ještě objevili středověký železný tesák, nůž a podkovu.

Není to jediný stříbrný poklad, který na jižní Moravě po staletích v hlíně spatřil světlo světa. Jeden takový našel letos první lednovou sobotu také Jiří Pernica. S detektorem kovů objevil v jižní části okresu Blansko v kořenech pod vrstvou hlíny zhruba padesát mincí.

Nález okamžitě hlásil pracovníkům Muzea Blanenska. „Na místo jsme vyrazili společně hned druhý den a díky poctivosti nálezce jsme našli asi patnáct centimetrů pod zemí dalších dvanáct mincí. Byly rozptýlené zhruba na prostoru dvakrát jeden metr,“ řekl Deníku Rovnost archeolog muzea Marek Novák.

Mince už jsou nakonzervované a zkoumali je odborníci. Měly pocházet ze 16. století. Je mezi nimi jeden pražský groš a další ražby. Lidé si je prohlédnou v blanenském muzeu.

Podobné nálezy mají lidé ze zákona povinnost hlásit a odevzdat. „Dá se vymyslet pohádka, že šel člověk na procházku se psem a dostane finanční odměnu. Nebo nahlásí bez lži na rovinu, že to našel detektorem a nic nedostane. Jako já. Doma by mi to leželo ve skříni, ale takto to v muzeu uvidí spousta lidí a rozšíří si obzor historie tady na Blanensku,“ okomentoval cenný nález na sociální síti Jiří Pernica.

Až pětileté vězení hrozilo dvěma mužům, kteří před deseti lety zatajili stříbrný poklad nalezený na vrchu Zlatník u Boskovic na Blanensku. Nálezce poklad s tržní hodnotou asi jeden milion korun ale neohlásil. Přibližně dvě stě mincí si ponechal. Zbytek i se džbánem prodal za osm set padesát tisíc korun jednačtyřicetiletému překupníkovi. Ten poklad po částech prodal soukromým sběratelům.

Policii na případ upozornil anonym, který dodal i fotografie mincí. Policistům se po čase podařilo vypátrat asi dva tisíce dvě stě mincí o celkové váze 1,6 kilogramů. „Muži vyvázli bez trestu. Jejich případ byl vyřešený takzvaným odklonem. K činu se totiž přiznali, zaplatili škody a přispěli na pomoc obětem trestných činů," řekla tehdy k případu blanenská okresní státní zástupkyně Ivana Šmídová.