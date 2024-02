Zemědělci účastnící se čtvrteční protestní jízdy Brnem podle policistů nezpůsobily žádné větší dopravní komplikace. Zcela bez prohřešku se ale protest ve čtvrtek neobešel, někteří zemědělci totiž s těžkými stroji vjeli i tam, kde jim to zákon zakazuje.

Protestní jízda traktorů projela ve čtvrtek dopoledne také brněnskou Vídeňskou ulicí. | Video: Deník/Aneta Denemarková

Deníku informaci potvrdil vedoucí dopravního inspektorátu Brno-město Milan Havlíček. „Byli jsme v kontaktu s organizátory protestu, které jsme opakovaně upozornili na ulice, do kterých nesmí dle zákona vjet. Bohužel některé traktory vjely na ulici Bítešská a do Pisáreckého tunelu, kde nemají co dělat. Tahle přestupková jednání budeme oznamovat správnímu orgánu," uvedl.

Policisté v autech projížděli Brnem spolu s protestujícími, aby monitorovali situaci. „Musím pochválit policisty, že byli vstřícní a pomáhali nám. Někteří řidiči těžkých strojů projeli tunelem, nevím, jak to budeme dál řešit, ale myslím, že dostanou upozornění. Zpátky už tamtudy samozřejmě nejeli," uvedla Martina Boková ze Zemědělského svazu.

Protestující zemědělci vyjížděli v deset hodin dopoledne ze tří směrů, a to od Rohlenky, od Modřic a z Bosonoh. Všechny tři konvoje mířily do Kotlářské ulice před brněnskou pobočku Státního zemědělského intervenčního fondu, aby vyjádřily nespokojenost s rostoucí byrokracií a komplikovanou zemědělskou politikou Evropské unie.

Zahraniční hvězdy v Brně. Přijede Bryan Adams, Slash i bubeníci z Japonska

Prohřešku se dopustili nejspíše protestující, kteří vyjížděli z brněnských Bosonoh. Ti již dříve avizovali, že do Kotlářské ulice pojedou ze shromaždiště u zastávky Tranzitní plynovod po Pražské a následně Jihlavské ulici do Bítešské, Pisáreckým tunelem dále na Bauerovu a Žabovřeskou a z Králova Pole zpět do středu města.

Celkem Brnem ve čtvrtek dopoledne projelo šestasedmdesát zemědělských strojů. K zapojení se do čtvrtečního mezinárodního protestu vyzvala české zemědělce Agrární komora České republiky. Hlavním důvodem bylo upozornit na problémy spojené s komplikovanou zemědělskou politikou Evropské unie, které mají společné všichni farmáři ze střední a východní Evropy.