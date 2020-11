Dlouhodobě pracoval na Kubě, na Sibiři a na Dálném východě. Zúčastnil se vědeckých expedic do střední Asie a na Pamír.

To vše zažil dlouholetý zaměstnanec brněnské zoo Bohumil Král, který zemřel v pátek ráno ve věku devětasedmdesáti let. „Přejeme hodně sil rodině a aspoň tímto děkujeme za všechno, co pro obě instituce udělal. A bylo toho opravdu dost, nesmazatelně se zapsal do historie a vývoje zoologických zahrad v republice. Nesmírně si vážíme toho, že jsme mohli být jeho kolegové. Čest jeho památce!“ vzkázali mu spolupracovníci.