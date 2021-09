Herectví studovala na Janáčkově akademii muzických umění, jejími spolužáky byli Ladislav Lakomý, Josef Somr či Bořivoj Navrátil. „Absolvovala jsem rolí paní Alvingové v Ibsenových Strašidlech a od té doby se datuje i má celoživotní touha podívat se do Skandinávie. Tenhle velký sen se mi splnil až po třiceti letech, v roce 1986. Jela jsem tam se Sportturistem. Ve svých dvaapadesáti letech jsem se učila stavět stan a spala jsem v něm až za polárním kruhem,“ vzpomínala po letech Billová.

Zemřela herečka Libuše Billová. Bylo jí 87 let. | Foto: Městské divadlo Brno

Brněnský umělecký svět smutní. Ve věku sedmaosmdesáti let zemřela ve středu dlouholetá členka Městského divadla Brno Libuše Billová. O jejím úmrtí informovali v pátek zástupci divadla.

