Půlmetrový had ženu vyděsil, neboť má z těchto tvorů fóbii.

„Přiznala, že se polekala a plazů se velmi bojí. Jen myšlenka na to, že by dovnitř bytu mohl prolézt škvírou ve dveřích, ji přiváděla téměř k mdlobám. O pomoc proto požádala hlídku městské policie. Od telefonátu neuběhlo ani deset minut, když strážníci hada zhruba půl metru dlouhého našli a odchytili do prázdné nádoby,“ uvedla mluvčí brněnských strážníků Markéta Skřivánková.

Obavy nebyly na místě. Jednalo se o užovku obojkovou, která není jedovatá, takže strážníci hada opět vypustili do volné přírody.