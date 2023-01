Z bezpečí pak zavolala policisty, kteří jí pomohli. Hlídka na místo přijela po pár minutách. „Následně raději zastavila v Hradecké ulici veškerý provoz. Poté se starší žena s autem mohla bezpečně otočit do správného směru. Bohužel ale ne všechny případy jízdy v protisměru končí stejně dobře," poznamenal Vala.

Zdroj: Policie ČR

Například loni v květnu si u stejného obchodního centra na výpadovce na Svitavy spletl směr šestaosmdesátiletý muž. Ten pak po pár metrech jízdy v protisměru tvrdě havaroval.

„Předloni zase kolegové spatřili řidiče v protisměru na břeclavské dálnici, kdy z protisměru pohotově zastavili provoz. Tím muži zákona dost možná zabránili velké katastrofě," zmínil policejní mluvčí.

Tragédie na kolejích: u trati mezi Královým Polem a Maloměřicemi ležela mrtvola

V případě, že se řidič dostane do protisměru, musí podle policistů hlavně zachovat klid a neprodleně zastavit na krajnici, ideálně na levé straně nejpomalejšího jízdního pruhu. „Pokud to ale není například vlivem provozu bezpečné, nevyplácí se zbytečně riskovat, zastavit musí co nejblíže ke středovému pásu. Šofér také musí zapnout světelné výstražné znamení (varovné blikače) a schovat se nejlépe i v reflexní vestě za svodidla," popsal Vala.

V bezpečí pak o své poloze musí informovat policejní tísňovou linku a vyčkat do příjezdu nejbližší hlídky.