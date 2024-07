Už na konci dubna Zetor ohlásil propuštění osmnácti lidí, o měsíc později osmapadesát a nyní dalších 111. Hromadné propouštění k poslednímu červenci avizovala společnost na konci května. „Dohromady se dotýká přibližně 190 zaměstnanců napříč společností, a to ze všech provozoven," upřesnila mluvčí Zetoru Lucie Dušková.

Minulý týden se spolu se zprávou o posledním propouštění zaměstnanců objevila i spekulace, že Zetor výrobu v Brně zcela ukončí. Důvodem měl být přesun do Indie. To ale představitelé firmy vyvrátili. „Tyto informace jsou bohužel chybné a zavádějící. Zetor v Brně nekončí a nepřesouvá výrobu do Indie. Končí zde pouze prvovýroba motorů a převodovek, a to letos v září," sdělila Dušková.

V Indii Zetor vytvořil společný podnik s domácím výrobcem traktorů VST a po dvouročním vývoji spustil výrobu nové řady traktorů určených pro domácí indický trh. „Ten je dnes největším trhem s traktory na světě a Zetor se na něj vrací s novými produkty," doplnila Dušková.