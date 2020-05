V Polní ulici začnou se stavbou parkovacího domu. U Zetoru odstaví auta od října

/FOTOGALERIE/ Přijet do Brna autem, nechat ho stát na záchytném parkovišti a dál do centra pokračovat hromadnou dopravou. Na takový scénář od podzimu najedou do města dojíždějící řidiči díky spuštění nového parkoviště Park and Ride u továrny Zetoru v brněnské Líšni. Více míst ke stání vznikne také v Brně-středu. V Polní ulici postaví parkovací dům pro 120 aut.

Brno 13.5.2020 - parkoviště před Českou televizí Brno v Líšni | Foto: Deník / Attila Racek