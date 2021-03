Traktor nemám v paneláku kam dát, směje se dlouholetý zaměstnanec Zetoru

Víc než čtyřicet let pracuje Miloš Šubr v brněnském Zetoru. To je výrazně přes polovinu fungování celé firmy, která v březnu 2021 oslavila 75 let. Do firmy nastoupil hned po vojně v roce 1978. „Byl to příchod do nového prostředí, do firmy, která se rozprostírala na ploše 120 hektarů. Jezdil tady podnikový autobus, který převážel zaměstnance z jednoho konce areálu na druhý," vzpomíná.

Výrobce traktorů Zetor slaví pětasedmdesátileté výročí. V České republice a na Slovensku je prodává dlouholetý zaměstnanec Miloš Šubr. | Foto: Zetor

Jeho první pracovní zařazení bylo v oddělení montáže traktorů. „Jako technik a mechanik jsem testoval, seřizoval a odstraňoval drobné závady na nových traktorech," přibližuje Šubr. Postupně vystřídal více pozic od výroby, servisu až po obchod. Nyní je manažerem prodeje traktorů pro Českou a Slovenskou republiku.

A co značka Zetor ve světě znamená? „Zetor je pro náš národ tolik, co Pilsner Urquell. Zná ho téměř celý svět. Byl to jeden z mála výrobků, který i v době tuhé totality byl žádaný v zahraničí," vyzvedává světoznámou značku. 75 let Zetoru: přes milion traktorů z Brna, značku mají lidé na těle i prstenech Přečíst článek › Traktory Šubra zajímaly už od dětství. „Poprvé jsem si sedl do traktoru jako asi desetiletý kluk. Soused mě nechal řídit traktor na poli, byl to Zetor 40," zmiňuje. Svůj Zetor prozatím doma nemá, bydlí totiž v paneláku, a tam by jej neměl, kam dát. „Ale uvažuju, že si na chalupu na odpočinek nějakého veterána pořídím," naznačuje Šubr. O historii firmy ví hodně a dokáže povídat i o detailech jednotlivých modelů z minulosti. „Bezpečnostní kabinu mají traktory Zetor od roku 1968. Poprvé byla na Crystalu. Jinak předtím to byla budka řidiče, která ho pouze chránila před povětrnostními vlivy, neměla bezpečnostní charakter. Crystal dostal název podle toho, že kabina byla průhledná a čistá jako křišťál," popisuje nadšenec. O Zetorech se psalo jako o nejvíc sexy traktorech, říká ředitel firmy Lipovský Přečíst článek › Doma v zásuvce má schované symboly jako znak nebo samolepku ze starých modelů. Radí i spoustě milovníků veteránů. „Jejich koupě je správné rozhodnutí. Cena veteránů pozvolna stoupá. Třeba pojízdný model Zetor 25 se téměř neprodává, spíše jen jeho torzo, které stojí kolem padesáti tisíc korun. A to mohou kupci mluvit o štěstí, když ho získají za takovou cenu. Majory stojí běžně kolem sto tisíc korun," vyčísluje Šubr. Za dobu svého působení v Zetoru se Šubr měl možnost se setkat s mnoha známými osobnostmi a posadit je do traktorů, včetně prezidentů. Rád vzmomíná na střetnutí s kardinálem Dominikem Dukou. „Zastavil se na našem stánku na Zemi živitelce v Českých Budějovicích v roce 2012, příjemně s námi podiskutoval. Nechali jsme se vyfotografovat u traktoru," říká Brňan. Modely Zetoru za 75 let: od průkopníka Z 25 až po moderní Crystal. Podívejte se Přečíst článek › K setkání se také váže historka. „Dva vážní zájemci, kteří vystavený model obdivovali, vázali, zda si ho koupit. Když zjistili, že ho máme zdokumentovaný i s kardinálem Dukou, tak si to zřejmě vyložili tak, že traktor je požehnaný a potom se oba zákazníci předbíhali, kdo dříve uzavře kupní smlouvu na ten konkrétní traktor," prozrazuje Šubr.

