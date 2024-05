Den po oznámení hromadného propuštění v Zetoru se rozhodli brněnští strážníci využít situace a nabídnout odcházejícím zaměstnancům práci. Zetor Tractors propustí ke konci července sto šedesát lidí, tedy víc než polovinu ze současných tří set zaměstnanců. „Když něco končí, něco jiného může začít," objevilo se v náborové reklamě na sociální síti strážníků.

Strážníci chtějí propuštěným zaměstnancům ze Zetoru nabídnout místo u Městské policie Brno. | Foto: Deník/Magdaléna Blažková

Vedení Městské policie Brno si od náboru slibuje možnost získat zaměstnance, kteří jsou spolehliví, docházejí do zaměstnání, jsou zvyklí na směny a na práci v Brně. „Je to také podaná pomocná ruka. Pro řadu lidí to může být těžká životní situace, když přijdou o zaměstnání. Chceme, aby věděli, že u nás mají možnost uplatnění," vysvětlil mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem.

Strážníci u Městské policie Brno chybí. Podle Ghanema by jich dokázali přijmout až osmdesátku. „Nemusíme ale uplatnit jen strážníky, je otázka, kdo se nám individuálně přihlásí. Momentálně máme vypsané výběrové řízení i na oddělení rozpočtu a fakturace," dodal.

Brněnský Zetor propustí 160 lidí. Výrobce traktorů to vysvětluje změnou výroby

Uchazeči o práci strážníka nastupují do čekatelského kurzu. Jde o rekvalifikaci, kterou prochází každý, kdo nemá osvědčení strážníka. Kurz trvá tři měsíce, jeho účastníci už jsou ale placenými zaměstnanci a vztahuje se už na ně i část náborového příspěvku. V kurzu se zájemci o práci strážníka učí mimo jiné zákony a nařízení, sebeobranu či střelbu.

Jako důvod hromadného propouštění Zetor uvedl změny ve výrobě. Loni na podzim firma oznámila, že v Brně ukončí výrobu vlastních motorů a převodovek, zůstane vývoj, marketing, obchod a sestavování traktorů pro Evropu a USA. Změna výroby je naplánovaná od roku 2025. „Zaměstnanci kromě zákonného odstupného dostanou i zvýšené odstupné podle kolektivní smlouvy. Zaměstnancům také poskytneme poradenství při hledání zaměstnání a zprostředkujeme jim kontakt na personalisty z jiných firem v rámci Brna, kteří nás určitě budou kontaktovat," uvedla pro ČTK mediální zástupkyně firmy Lucie Dušková.

Vedení Zetor Tractors díky změnám věří, že se po krizových letech vrátí v roce 2025 zpět do zisku.