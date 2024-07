Specializovanou firmu si podle místostarostky Jany Šťastné museli v Židenicích objednat proto, že holubí trus spadá podle expertů do kategorie toxického odpadu. „Vlastními silami to čistit nemůžeme, nemáme k tomu oprávnění,“ vysvětlila.

Místní zaznamenali čisté chodníky v lokalitě opravdu jen krátce. „Do týdne to vypadá úplně stejně,“ popsala obyvatelka Židenic Danuše Poláchová. Podle ní tak vypadá snaha o čištění na první pohled trochu zbytečně.

Místostarostka Šťastná přiznává, že úplně čisté chodníky moc dlouho nevydrží. „Než se to dostane do původního stavu, mohlo by to trvat třeba půl roku,“ doplnila. Pokud ale bude víc holubů, budou podle ní rychleji přibývat i výkaly.

Prvky proti holubům na most představitelé městské části nainstalovat nemohou. Patří totiž Správě železnic. „Je to jejich majetek, ale pokud si tam prvky sami nedají, způsobují škody na našem majetku,“ vysvětlila Šťastná. Majitele mostu o problémových holubech už informovala.

V Židenicích bojují s holubím trusem | Video: Deník/Bartošíková Kristýna

Mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda Brněnskému deníku Rovnost sdělil, že kde to bylo technicky možné, v minulosti už ochranné sítě a hroty nainstalovali. Most podle něj ale není jediné místo, kde holubi v Táborské ulici žijí. „Poposedávají třeba na odvodňovacích žlabech, pouličních lampách nebo nosných lanech trolejového vedení,“ vysvětlil.

Rozsah protiholubích opatření podle Gavendy není možné zvětšit. Žideničtí se však dočkají obnovy sítí a hrotů, které jsou v některých místech poškozené. „Pokud by se stav nezlepšil, budeme se s odborníky snažit najít další možná opatření,“ přislíbil mluvčí železničářů.

TAKÉ JSME PSALI: Nová zatmavovací střecha na zastávkách MHD v Brně: minus pět stupňů i nedůvěra

Podle důchodce Miroslava Trešky nejsou ani zábrany řešením. „Lidé si dávají různé vymoženosti na parapety, aby holuby odehnaly, ale nakonec jim to k ničemu není,“ řekl. Ptáci si podle něj vždycky najdou cestu.

Holubí výkaly nazval Treška morem všech měst. Místostarostka Šťastná nevyloučila, že nákladné čištění bude muset objednat znova. „Pokud to bude potřeba, vyčistíme to. Nechci pod mostem nechávat nebezpečný odpad, chodí tam lidé se psy nebo malé děti,“ sdělila.