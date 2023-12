Dvě městské kamery přibudou v Gajdošově ulici v brněnských Židenicích. Jedna bude v podchodu pod silnicí, druhá u světelné křižovatky nad ním. Podle vedení Židenic si o kameru v podchodě řekli obyvatelé, technika se navíc osvědčila v podchodu na Staré Osadě.

Stěny podchodu pod Gajdošovou ulicí v brněnských Židenicích rozzářily barevné malby. | Video: Deník/Robin Fajmon

Na křižovatce v Gajdošově ulici bude díky technice zvýšený dohled do dvou let. „Díky tomu bude možné přidat kameru i přímo do podchodu. Kabel natáhneme od křižovatky a investice nebude náročná," popsala místostarostka Židenic Jana Šťastná.

Gajdošovu ulici momentálně dělníci opravují, měnit se budou i povrchy mezi podchodem a křižovatkou. Už nyní se tak v místě položí chránička na kabel.

Právě rekonstrukce Gajdošovy ulice přiměla vedení Židenic k vyčištění a vymalování podchodu. „Na příští rok je to mezi Táborskou a Starou Osadou jediný způsob, jak přejít silnici. Je tam mimo jiné škola a školka, budou tam chodit děti. Lidé byli nadšení, že je podchod vyčištěný a s lepším osvětlením. Podotkli ale, že by bylo dobré tam dát i kamery," vysvětlila místostarostka Šťastná, proč se vedení Židenic rozhodlo o kameru zažádat.

Podívejte se, jak vypadá zvelebený podchod v Gajdošově ulici

Zdroj: Deník/Robin Fajmon

Jedna kamera je také v pochodu na Staré Osadě, podle Šťastné jsou s ní spokojení. „Předtím zde byly dětské gangy, docházelo k přepadením. Kamera hodně pomohla," pochvalovala si místostarostka.

Problémy byly dříve také v podchodu pod Gajdošovou ulicí, podle strážníků zde lidé v minulosti nacházeli například použité injekční stříkačky. „Podchod je poměrně hojně využívaný, proto hlavní příspěvek nové kamery vnímáme ve zvýšení pocitu bezpečí. Její umístění jsme sami doporučili," sdělil redaktorce Deníku mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem.

Dopravní peklo v brněnských Židenicích: s Gajdošovou rozkopou i Zábrdovickou

V uplynulém roce strážníci v podchodu nezaznamenali žádný kriminální případ, i tak podle nich bude kamera velkou pomocí. „Nepřehledná místa kontrolujeme často a možnost monitorování na dálku dohled usnadní a zefektivní," dodal Ghanem.