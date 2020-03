Jihomoravské policejní ředitelství stále jedná s městem Brnem o směně objektů v Židenických kasárnách, které chce využít jako moderní komplex se všemi policejními útvary.

Šéf krajského ředitelství policie Leoš Tržil. | Foto: archiv Leoše Tržila

Policisté by chtěli aspoň část jednání dotáhnout do konce roku. „Ještě letos bychom totiž chtěli vypracovat studii, co všechno v kasárnách po směně nemovitostí bude,“ uvedl krajský policejní ředitel Leoš Tržil.