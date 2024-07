„Pojďte se předvést, ukažte, kdo bude šampionem,“ hecuje moderátorka skupinu dětí sedících za stolem, zatímco se před nimi objevuje talíř plný voňavých čerstvých meruněk. Tři, dva, jedna, start! Osm malých soutěžících začíná meruňky bleskově loupat, cílem je jako první odstranit všechny pecky. Souboj končí napínavě, děti se ve dvojicích dělí o první, druhé, třetí a čtvrté místo. Jedná se přitom jen o jednu z mnoha částí tradičního Meruňkobraní, na které se v sobotu odpoledne sjíždí do Židlochovic na Brněnsku stovky návštěvníků.

Slunce na místě praží, po pátečních bouřkách si lidé nemohli přát lepší počasí. Výletníci jsou k vidění například v košilích s havajským potiskem, nejrůznější nápoje tečou proudem. Je libo meruňkové pivo, víno z meruněk, meruňkové limonády nebo meruňkové míchané nápoje? Na tradiční židlochovické události není nic nemožné. „Na Meruňkobraní chodíme každý rok, je to naše rodinná tradice, protože pocházíme z vedlejší vesnice,“ vysvětluje s úsměvem Martin Hansgut.

Meruňky na místě obsahuje takřka všechno, co lze vypít nebo sníst. K vidění je odpoledne ve svém foodtrucku třeba finalista kulinářské soutěže MasterChef Jan Vorel, o několik stánků dál zase finalista stejné soutěže o několik ročníků později Jakub Menšík. Sladké tartaletky s příchutí meruněk připravuje během slunečného odpoledne vítězka MasterChefa Veronika Beskydiarová, známá převážně pod pseudonymem Besky. Její show láká davy zvědavců.

Letošní ročník Meruňkobraní neohrozily ani jarní mrazy, které na mnoha místech jihu Moravy meruňkové sady značně poškodily. Kvůli tomu je letos úroda oblíbeného letního ovoce menší než v předchozích letech. Pořadatelé ale garantují, že všechny nabízené meruňky, jež lidé na sobotní akci ochutnají, pocházejí výhradně z jihomoravských sadů.

Dětské vaření

Pro letošní ročník si organizátoři navíc připravili několik novinek, a to zejména rozšíření do dvou dalších zón, aby návštěvníci prožili nejen bohatý kulturní a gastronomický program, ale také zábavu pro děti, takzvanou chill out zónu nebo workshopovou část plnou praktických ukázek. „Děti si zkoušejí kulinářské dovednosti jako součást dětského vaření,“ láká za pořadatele Lenka Betášová ze Židlochovic na Brněnsku.

Specialitou letošního ročníku je takzvaný meruňkový kyseláč, jinými slovy kyselé meruňkové pivo uvařené ze sta kil čerstvých plodů. „Zájemci ochutnávají šťavnaté koláče, voňavé knedlíky, různé meruňkové pokrmy ve stylu finger food, miniburgery v meruňkové úpravě a další originální a chutné speciality,“ pochvaluje si jeden z organizátorů Pavel Pichler.

Na židlochovickém náměstí Míru si lidé se zaujetím prohlížejí řemeslný jarmark, součástí je rovněž zóna plná gastronomie. Zájem ale vzbuzuje také výstava mapující historii meruněk v Židlochovicích nebo, trochu překvapivě, výstava lilií. K hudbě a dokonce i tanci hraje návštěvníkům rock'n'rollová kapela Crazy Dogs. „Přijeli jsme na pozvání kamarádů, my jsme z Brna a oni se Meruňkobraní tradičně účastní. Milujeme meruňky v jakékoli podobě, i v té tekutější,“ pochvaluje si Kateřina Myška Kavánová a nasazuje si nový klobouk, který pořídila právě na jarmarku.