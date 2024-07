V centru Židlochovic je spousta maloobchodů a služeb. Před zdejší veterinou parkuje žena a přechází se psem v náručí silnici. O několik metrů dál lidé přijíždí k místním domácím potřebám. „Na městě není šance zaparkovat, hlavně když je špička. Teď jsou prázdniny, ale před ordinacemi se to tu dopoledne hemžilo i tak," líčí Dagmar Navrátilová, která do Židlochovic dojíždí z nedalekých Unkovic.

Situaci na sídlišti podle ní momentálně zmírnil prázdninový provoz. „Jinak je to tu katastrofa. Lidi, co tu bydlí, tady krouží a hledají, kde zaparkovat. Parkují jedni u druhých a navzájem se na sebe zlobí," dodává žena.

Rostoucího počtu aut ve městě si všímá i vedení židlochovické radnice. Ve druhé polovině června proto starosta pozval občany do místního komunitního centra na debatu. „Zpoplatnění rezidentního parkování v Židlochovicích. Přijďte diskutovat," stálo na pozvánce v městském zpravodaji.

Na schůzce se podle některých zúčastněných probíraly varianty řešení problémů s parkováním. „Pan starosta se ptal, jestli někoho napadá, co by se dalo udělat. Popřípadě jak se lidé staví k tomu, že by se udělalo parkování po celém městě za poplatek," vylíčil například Jiří Slováček.

Variantu, že by v celých Židlochovicích mohla být veřejná místa zpoplatněná v režimu rezidentního parkování, si ale někteří účastníci debaty vyložili jako jasný záměr tamní radnice. „Za mě to byla úvaha, ale s tím, že městu to aktuálně připadá jako jediné řešení. Dokážu si představit, že pro mnoho lidí je to prakticky hotová věc, i když to takto starosta neřekl," vysvětlil Slováček.

S parkováním je podle místních největší problém hlavně v centru města a u školy. | Video: Deník/Magdaléna Blažková

Obava z placeného stání na celém území města vedla až k sepsání petice. Ke středečnímu poledni ji podepsalo 159 lidí. „Mimo jiné jde o ohrožení podnikatelů. Když sem lidi nebudou kvůli poplatkům za parkování jezdit za službami a obchodovat, tak firmy zkrachují," uvedl autor petice David Hořava.

Podle starosty Židlochovic Jana Vituly bude do pěti až deseti let s parkováním ve městě obrovský problém. „Čím víc parkovacích míst postavíme, tím víc aut v tom prostoru bude, takže řešením není stavět další parkování zdarma," popsal.

Návrh na zavedení rezidentního parkování přišel podle starosty od technické komise města. „Byl tam námět, ale na radě jsme se domluvili, že se to zatím zavádět nebude a hotovo. Na diskusi jsme se o tom bavili, ale odpověď byla ne," tvrdil Vitula.

Požadavky petice tedy podle židlochovického starosty není potřeba řešit. „Je to petice na něco, co nikdo nechce zavést," dodal. Na podzim letošního roku plánuje vedení města svolat k tématu parkování další schůzku s obyvateli Židlochovic.