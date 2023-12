Projekt podporuje nejen část židlochovických obyvatel, ale rovněž lidé napříč Brněnskem. Těší se zejména na nové zázemí, které již bude odpovídat standardům jednadvacátého století. „Vždycky je lepší, když člověk přijde do hezké ordinace než sedět v nějaké hodně staré,“ pokrčila rameny třeba Bronislava Jelínková.

Poliklinika je spádová pro desítky obcí

Ačkoli v Židlochovicích žijí necelé čtyři tisíce obyvatel, představuje poliklinika spádové zdravotnické zařízení pro více než dvě desítky okolních obcí. „Pokud v Židlochovicích polikliniku jakkoli zmodernizují, bude to pro naše obyvatele jedině pozitivní. Vím, že řada z nich do města za zdravotnickou péči dojíždí, máme ale také vlastní zdravotní středisko. Spíš mám obavu, aby tam dokázali sehnat dostatek lékařů. My třeba museli vybavit zubní ordinaci,“ podotkl starosta Hrušovan u Brna Pavel Kadlec.

Podle starostky Holasic Lenky Ungrové se nová židlochovická poliklinika stane pro tamní obyvatele přínosem. „Je to jednoduché. Pokud projekt vznikne, bude to pro nás určitě výhoda. Pořád je pro obyvatele Holasic jednodušší a rychlejší jet na pohotovost do Židlochovic, než jet do nemocnice až do Brna,“ vysvětlila starostka Ungrová.

Moderní výstavba má splňovat nároky na udržitelnost a navázat na plánovaný projekt čtvrti Chytré Líchy. Oproti původním předpokladům má však příprava výstavby na zhruba čtyřech hektarech zpoždění. Původně chtěl židlochovický starosta Jan Vitula začít se stavbou v příštím roce, do země se ale bagry zakousnou spíš v roce 2025.

„Místní měli připomínky, které jsme zapracovávali, což nás zpomalilo asi o půl roku. Navíc nás docela výrazně zasáhlo zvýšení úrokových sazeb. Máme projekt vymyšlený tak, že na něj nemusíme získávat extra dotace. Není to ovšem možné za úrokových sazeb, které jsou okolo šesti procent. Musíme počkat, až sazby malinko poklesnou,“ sdělil před nedávnem Vitula.

Takzvaná chytrá čtvrť má vyrůst v židlochovické části Líchy podle návrhu architektů z kanceláře Pelčák a partner architekti. Navrhovatelé kladou důraz na omezení uhlíkových emisí, adaptaci na změny klimatu i na tvorbu přívětivého prostředí pro obyvatele. Koncept počítá s výrazně omezeným vjezdem aut do čtvrti, vybudováním komunitní zahrádky, dětským hřištěm, jezerem, kavárnou i ekologickým řešením odtoku dešťové vody.