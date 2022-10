Devítičlenná porota v čele s architektem Josefem Pleskotem, která na začátku září zasedala v hotelu International, však vítěze vybrala jednomyslnně. „Všechny soutěžní návrhy přinesly řadu podnětů. Architektonická interpretace zadání se však u všech čtyř návrhů zřetelně lišila. Spektrum interpretace bylo ohraničeno dvěma krajními polohami – dům jako monument, svébytná socha a dům jako civilní, přátelské, otevřené médium. Model otevřeného domu kontaktně spojeného s veřejným okolním parterem byl po obsáhlé diskusi zvolen pro komplexní splnění zadání i pro město Brno jako vhodnější. Největší otevřenost, obsahová i formální, byla jednomyslně shledána u návrhu japonského studia,“ uvedla ve svém hodnocení porota. Na druhém místě skončil návrh holandského studia MVRDV, u něhož byla diskutována míra využitelnosti a variability vnitřního prostoru. Na třetím místě se potom umístil návrh ateliéru Bjarke Ingels Group.

Češi mezi nimi nebyli. Podle pořadatelů záměrně. „Jsme přesvědčeni, že čeští architekti jsou skvělí, a osobně mám mezi nimi řadu přátel. V tomto případě jsme se rozhodli dát přednost pohledu zvenčí a oslovili jsme významná světová studia. Brno podobnou situaci zná. Ikonickou stavbu moderní architektury Vilu Tugendhat také navrhl zahraniční architekt,“ uvedl ředitel nadačního fondu a spisovatel Martin Reiner, který za projektem od začátku stojí. Samotný fond vznikl před dvěma lety. V jeho správní radě zasedají ministr pro evropské záležitosti a bývalý rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek, předseda Ústavního soud Pavel Rychetský, primátorka města Brna Markéta Vaňková, předseda Federace židovských obcí Petr Papoušek a bývalý velvyslanec v USA a Rusku Petr Kolář. Podle Reinera pokud by do soutěže oslovili ateliér z České republiky, ozvaly by se hned další a otevřenou soutěž o desítkách různých návrhů si nadační fond nemůže dovolit. Nemá na to ani provozní kapacitu. Rozhodnutí tak organizátoři kompenzovali výhradně českou porotou.

Pozemky zdarma

Budova nového muzea bude stát na městských pozemcích na místě dnešního parkoviště naproti hotelu Grand. Představitelé města se je zavázali poskytnout bezplatně. S fondem předloni uzavřeli memorandum o spolupráci. „Pro město jde o velmi důležitý záměr v mnoha ohledech. Má připomínat nedílnou součást naší historie. Pojetím jde o velmi moderní projekt, mezinárodní architektonická soutěž navíc slibuje vznik nové atraktivní a živé budovy,“ vyzdvihla už dříve brněnská primátorka Markéta Vaňková, která sama ve správní radě nadačního fondu zasedá.

V sousedství plánované stavby se nachází pozemky Českých drah, které má na čtyřicet let pronajaté firma Brno new station development a přestože v minulosti se zástupci firmy fond plánoval jednat, nyní žádné jednání nechystá. Nepovažuje to za nutné. „Nemáme s nimi nic společného. Za prvé ty pozemky z větší části zůstávají Českých drah. Oni na nich mají sice pronajaté některé nemovitosti, ale pozemek, na kterým muzeum plánujeme postavit, a na který se dělala architektonická soutěž, je města bez jakýchkoli dalších výjimek a omezení a co je za plotem nás nezajímá. Neměli jsme to potřebu s nikým řešit a ani nebudeme. Není to naše povinnosti a není to ani náš zájem,“ uvedl Reiner.

Vítězný návrh bude nyní ve spolupráci se zadavatelem dopracován do podoby architektonické studie. Následovat bude vyhotovení projektové dokumentace. Samotný projekt by se potom mohl začít uskutečňovat v horizontu tří až čtyř let. „V memorandu, které máme s městem podepsané, je, že kroky budeme směřovat k roku 2028, ale jestli to tak dopadne, nebo ne, to je ve hvězdách. Je to příliš velký projekt na to, abychom si troufli říci, že to bude přesně podle našich představ, ale budeme se snažit,“ sdělil Reiner. Ve stejném roce se bude Brno ucházet o titul evropského hlavního města kultury a Mehrin by k jeho získání mohl výrazně pomoct. Podle Reinera by však všechno muselo jít hladce. Příliš v to ale nedoufá. Rok 2028 tak považuje spíše za optimistický.

Milovníci historie však nemusí zoufat. Od ledna se mohou na ulici Vídeňská těšit na prozatímní muzeum, jemuž zástupci fondu přezdívají malý Mehrin. I ten se však posouvá, původní termín byl v říjnu. „Jedná se o budovu, v níž máme od města pronajaté dvě podlaží. Probíhají tam teď nějaké stavební úpravy. Všechno se to zdrželo kvůli válce, krizi a podobně, ale doufáme, že v lednu to otevřeme,“ řekl Reiner. V o mnoho menších prostorách než v budoucím muzeu by se měly konat krátkodobé výstavy, přednášky, semináře či setkání se zajímavými osobnostmi. Ve stejné době jako otevření malého Mehrinu plánují také spustit aplikaci IWalk, která zájemce virtuálně provede po brněnských místech s židovskou historií.

Cílem "velkého Mehrinu" potom bude představit veřejnosti dějiny židovské přítomnosti na Moravě, a to zejména dokumentováním a zpřístupněním autentických životních příběhů moravských židů s využitím technologií 21. století. Součástí Moravského židovského muzea bude i Dokumentační centrum holokaustu na Moravě. Nová budova se zároveň stane živým veřejným prostorem v širším centru města s bohatě vybavenou knihovnou, multifunkčním sálem pro přednášky, projekce a výstavy či vzdělávacím centrem pro děti a mládež. Nebude chybět ani kavárna. Náklady na stavbu zřejmě přesáhnout miliardu korun. Na jejich pokrytí se mají podílet dárci, stát či třeba Evropská unie.