Až tisícovku lidí denně má odbavit okresní očkovací centrum v Břeclavi. Představitelé radnice zvolili Dům školství v centru města, zavrhli tak možnost zimního stadionu. Jako ideální pro účel vakcinace prostory v budově v pátek přímo na místě zhodnotil hejtman Jan Grolich. „Do měsíce nebo do konce února tady bude očkovací centrum. Kapacitně naplánovaných šest set až tisíc očkovaných za den určitě zvládne. Možná i víc,“ řekl.

Na jižní Moravě má vzniknout pět až sedm takových center. V Hodoníně ze tří míst nakonec vybrali zimní stadion. Bude bez ledu, vytápěný na pokojovou teplotu. Podle hejtmana splňuje všechny požadavky. „Je to velký prostor s velkým vchodem i východem, což je ideální. Jsme schopni se tu dostat na obrovská čísla,“ podotkl.

Další konkrétní lokality ještě vyberou v Blansku, Vyškově a Znojmu. Navíc jsou ve hře také Hustopeče a Kyjov, jehož starosta František Lukl kraji nabídl volnou budovu. „Od nás má krajský úřad jasnou zprávu - jsme připraveni. Pro potřeby očkovacího centra jsme vyčlenili prostory v budově bývalé Komerční banky. Splňují vše, co je pro tyto účely nezbytné, navíc jsou momentálně nevyužívány,“ sdělil. Podle hejtmana by ale v Kyjově bylo vhodnější Městské kulturní středisko.

Na zřízení očkovacího centra se chystají i ve Znojmě. Lékaři včetně ředitele nemocnice sbírali zkušenosti ve středu brněnském očkovacím centru na výstavišti. „Jedním z možných míst, kde by toto centrum mohlo vzniknout, je zimní stadion. Žádný oficiální pokyn k jeho vytvoření ale zatím nemáme, vše je ve fázi příprav,“ sdělila Deníku uprostřed týdne mluvčí znojemské nemocnice Petra Veselá.

V Břeclavi mohou umístění centra zkomplikovat už jen dokončované stavební úpravy sálu Domu školství. Mají skončit do čtrnácti dnů. „Rozhodovali jsme se mezi zimním stadionem a Domem školství, který jsme nakonec zvolili jako ideální. Za budovou je dostatečný počet parkovacích míst. Nedaleko je autobusová zastávka a v budově je teplo. Věřím, že dokončení stavebních prací se stihne před začátkem očkování,“ uvedl břeclavský starosta Svatopluk Pěček.

Hledají lékaře a sestry

Zástupci kraje se podle zkušenosti z očkování na brněnském výstavišti domnívají, že až tisícovku lidí denně zvládne naočkovat vždy pět až šest lékařů a čtyři zdravotní sestry. Na organizaci budou potřeba další dobrovolníci. Právě nedostatek personálu může být problém. „Nemáme dostatek zdravotníků, abychom pokryli potřeby velkokapacitního očkovacího centra. Proto jsme teď spustili nábor, hledáme dobrovolníky – lékaře i zdravotní sestry,“ informoval ředitel Nemocnice TGM Hodonín Antonín Tesařík.

Po naočkování prioritních skupin jsou nyní v hodonínské nemocnici bez vakcín. „Co kraj neovlivní, je limitovaný počet vakcín a fungování registračního očkovacího systému. Nejpozději od března, kdy má dorazit větší počet vakcín, však budeme připravení,“ prohlásil hejtman Grolich.

Do té doby se od prvního února mají již registrovaní starší lidé očkovat v nemocnicích. V hodonínské hledají prostory tak, aby se na chodbách nemocnice nepotkávali běžní pacienti a očkovaní. „Zatím to budou patrně jen desítky lidí denně. Až budeme mít připravená očkovací centra, přesune se očkování do nich,“ vysvětlil hejtman.

V příštím týdnu chce mít nastavený systém, jak budou očkovací centra fungovat organizačně, kapacitně a technicky. „Kvůli logistice jsme navázali spolupráci se specializovanou firmou. Lidé z brněnské techniky zjišťují a modelují průtočnost těmito centry. Od toho odrazíme podobu celého procesu očkování v okresních centrech. Pomáhají i odborníci z Masarykovy univerzity,“ doplnil Grolich.