„V tuhle chvíli nejsme dohodnutí na ničem. Jsme na začátku. Momentálně všechny návrhy sbírám a tohle je jeden z nich. Budeme se bavit o všech. Neznamená to ale, že budou všechny platit,“ uvedl lidovecký místostarosta Brna-středu Martin Vrubel. Právě on bude mít nově na starosti bytovou politiku.

Pokud by podle něj některé byty měly jít do elektronické aukce, šlo by pouze o jednotky ročně. S takovým počtem by souhlasila i opozice. Podle pirátské zastupitelky Moniky Lukášové Spilkové by dražba úzké skupiny nově zrekonstruovaných obecních bytů mohla kompenzovat nižší nájmy v ostatních bytech.

Dopady nelegálního přidělování bytů na Brně-středu: odvolali stíhaného Bradáče

„Dokážu si představit, že by existovaly různé množiny bytů. Jedna by sloužila pro žadatele v tíživé situaci, další pro běžné obecní bydlení, případně nějaká úzká skupinka, která by byla určena k aukci,“ reagovala Spilková.

Bez slevy

I v takovém případě by podle Spilkové bylo potřeba nastavit, za jakých podmínek by se byty pronajímaly a co dělat v případě, kdy by nájemníci následně žádali slevu. Právě to je podle Spilkové největším nebezpečím dražeb.

„Mnoho žadatelů přecení své možnosti a vysoutěží nájem, který si nemohou dovolit. Městská část potom stojí před rozhodnutím, jestli je vyhodit nebo jim schválit slevu z nájemného. Nedává pak ale smysl, že někdo vysoutěžil vysoké nájemné, když následně není schopen svým závazkům dostát,“ nechala se slyšet Spilková.

S informací o způsobu přidělování bydlení na základě nejvyšší nabídky nájemného přišly Seznam Zprávy. Pro tuto variantu je starosta městské části Vojtěch Mencl z ODS. Redakci Deníku se s ním ve středu spojit nepodařilo, je na zdravotní dovolené.

Kauza přidělování městských bytů v Brně: osm zadržených lidí a policejní razie

Kritický je k možnosti zastupitel města Brna Matěj Hollan z hnutí Žít Brno, jenž na ni upozorňoval prostřednictvím sociálních sítí. „Obecní bytový fond slouží méně majetným, nikoli bohatým, kteří mohou dosáhnout na běžné komerční bydlení. Není tedy žádný důvod, aby prostřednictvím aukcí městské byty získávali ti nejbohatší,“ tvrdí.

Podle místostarosty Vrubela však zdaleka není jisté, jestli radnice k takovému kroku přistoupí. A pokud se tak skutečně stane, týkat se to bude pouze zlomku bytů ve správě městské části. Do případné dražby by se navíc mohli přihlásit pouze ti, kteří splní stanovené podmínky pro zápis do registru žadatelů.

Půlbody a vylhané dopisy

O klíči pro výběr nájemníků bude vedení radnice teprve jednat. Dosud platil bodový systém a v něm mimo jiné kritizované „půlbody“, jimiž členové komise měli možnost jednotlivé žadatele subjektivně hodnotit. Mezi kontroverzní patřily i motivační dopisy, v nichž mnozí žadatelé uváděli nepravdivé informace a které komise nijak neprověřovala. Nebo abecední pořadí, podle něhož byli žadatelé seřazení v případě rovnosti bodů.

O nových pravidlech má být jasno do června příštího roku. Fond městské části Brno-střed čítá okolo čtyř tisíc bytů. Nová pravidla se však dotknou řádově desítek z nich. „Pokud by začala platit někdy v červnu, do konce roku příštího roku bychom zvládli přidělit každý měsíc nanejvýš patnáct bytů,“ nastínil Vrubel.