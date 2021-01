Živelné přecházení na Moraváku: bude hrozit i pokuta. Má tam vzniknout přechod

aktualizováno 6.1.2021 Aktualizováno





Denně tam projdou mnozí Brňané mířící do centra města nebo opačným směrem. Přes silnici na Moravském náměstí v místě mezi vstupem do parku a kostelem svatého Tomáše přechází, i když tam není přechod pro chodce. To se ale může změnit.

U kostela svatého Tomáše na Moravském náměstí v Brně a v blízkosti vytíženého dopravního uzlu Česká zatím chodci volně přecházejí bez omezení. To se ale může změnit. Má tam vzniknout přechod, po kterém by poté museli chodit, jinak by jim hrozila pokuta. | Foto: Deník / Attila Racek

O jeho zřízení tam uvažují představitelé Brna-středu, kteří žádají po úřednících magistrátního odboru dopravy prověření možnosti umístění přechodu. „Lidé přes silnici živelně přechází, je tam i docela provoz. Místo sice funguje i bez přechodu, ale kdyby tam byl, situaci by to pomohlo," řekl radní Brna-středu pro dopravu Jan Mandát. Doplnil, že hlavním důvodem uvažovaného zřízení přechodu není, že by místo bylo pro pěší podle statistik nebezpečné. „Spíš nám jde o to, aby se přecházející chodci usměrnili na jedno místo a měli přednost před auty," vysvětlil Mandát. Sníh na silnicích: řidič auta se při střetu s autobusem u Moravan těžce zranil Přečíst článek › Městský radní pro dopravu Petr Kratochvíl tam nový přechod dovede představit, nejdřív jeho umístění ale musí prověřit úředníci odboru dopravy. „Přitom musí získat také stanovisko republikové policie," zmínil Kratochvíl. V nejbližším okolí uvažovaného místa se nyní nachází dva přechody. Přes jeden pěší přechází na světelné křižovatce s Rooseveltovou ulicí. Hrobníci v Brně v zápřahu: kopou o čtvrtinu víc hrobů, pomáhají lidi od bazénů Přečíst článek › Další lidé najdou nedaleko konečné trolejbusů. Za silnicí u kostela svatého Tomáše začíná pěší zóna. Kromě aut místem co chvíli projíždí tramvaje. Nedaleko se totiž nachází významný přestupní uzel Česká, kde zastavuje několik tramvajových linek a také trolejbusy. Na silnici smrti u Kuřimi jí vjel do cesty opilý řidič: Hlavní je, že žiju, říká Přečíst článek › Krajský koordinátor Besipu Pavel Čížek upozornil, že chodci mají povinnost přechod použít, pokud se nachází ve vzdálenosti do padesáti metrů. „V tomto ohledu tam může být zřízení nového přechodu problém, protože je otázkou, zda se pro pěší přirozený koridor, ke kterému při cestě ze zastávek Česká do parku dojdou. Když se udělá v místě, kde ho budou chodci ignorovat, povede to akorát k vynucenému pokutování chodců, kteří ho nepoužijí," poznamenal Čížek. Republikoví policisté se k možnosti umístit na náměstí nový přechod nechtěli vyjádřit, protože dosud k němu nezpracovávali stanovisko a tamní situaci tak neposuzovali. „Důraz vždy klademe na bezpečnost všech účastníků silničního provozu. Kromě chodců tam zahrnujeme třeba i cestující v tramvajích," sdělil policejní mluvčí David Chaloupka.

Pomůžeme vašemu novoročnímu odhodlání. Předplaťte si Deník.cz a získejte neomezený přístup k unikátnímu seriálu o hubnutí. Více zde .

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu