Studentka Barbora Šíblová sní o bydlení v Brně, kde plánuje v budoucnu pracovat. „Chtěla bych se do města přestěhovat natrvalo, ale nájmy jsou nákladné. Není problémem byt najít, ale za jaké peníze. Centrum je bytů plné, nájmy jsou však neúnosné,“ řekla mladá žena.

Na prudký nárůst cen za bydlení v Brně v posledních pěti letech poukazuje i magistrátem ve středu zveřejněná Zpráva o stavu města. Dokument prostřednictvím grafů a čísel ilustruje život Brna a v Brně v roce 2019.

Třeba v sekci o bydlení se lidé dočtou, že od roku 2015 stouplo nájemné v bytech o necelou polovinu, byty pak zájemci koupí téměř za dvojnásobně vysoké sumy, než před pěti lety. „V posledních pěti letech se skutečně ceny bytů zvedly, ty brněnské se dokonce dostávaly na cenovou hladinu Prahy. V Brně je dlouhodobě mnoho zájemců, kvůli velké kupní síle tak třeba i realitní kanceláře tlačí na prodejce, aby nastavili cenu co nejvýše,“ zhodnotil ekonom Petr Pelc ze společnosti Cyrrus.

Podle něj nyní situaci ovlivní koronavirová pandemie. „Sníží se kupní síla, lidé nebudou mít tolik peněz, aby se zadlužili na dalších dvacet let. A i realitní kanceláře budou tlačit na prodávající, aby ceny spíše snížili. Současná krize tedy nasvědčuje ve prospěch zastavení růstu cen bytů," zmínil Pelc.

Ceny se tedy podle něj zřejmě zastaví na současných hodnotách, na jejich pokles se ale Brňané zřejmě těšit nemohou. „Co se týče obchodních prostor, má Brno hodně co nabídnout, pokud však jde o obytné prostory, i nadále bude poptávka v Brně zřejmě převyšovat nabídku," upozornil ekonom.

Druhým velkým neduhem města je podle zprávy doprava. Třetinu času každé jízdy městem Brňané tráví v kolonách. Ze zprávy vyplývá, že třeba počet osobních aut meziročně narostl o osm tisíc na číslo 206 tisíc. „Jde o stabilní každoroční nárůst, když ale přibývá aut, dopravní zácpy jsou stále častější a trávit v nich třetinu času jízdy je dost. Východiskem je asi podporovat veřejnou dopravu,“ uvedl Jan Zvara z brněnského magistrátu, který zprávu připravoval.

Ve městě i podle ní přibývá lidí, kteří pro cestu volí třeba kolo, podmínky pro ně ale nejsou příznivé. V Brně je 33 kilometrů stezek pro pěší a cyklisty, výhradně cyklostezek pět kilometrů. Je to nejméně v porovnání se srovnatelně velkými evropskými města. „Současná a předcházející koalice je bohužel nemají jako politickou prioritu, a tak vypadají výsledky. Rozhodně máme cyklostezek málo, dělá se pro ně minimum. Ve světě jsou trendem a Brno jde přímo proti němu. Slovenská Trnava, která je šestkrát nebo sedmkrát menší než Brno, utrácí na cyklodopravu několikanásobně víc,“ kritizoval za spolek Brno na kole Michal Šindelář.

V dokumentu je ale i řada dobrých zpráv. Brňané stále více šetří vodou a třeba rozvodů bylo v Brně loni nejméně za posledních dvacet let. Navíc přibylo svateb, bylo jich 2072, což je nejvíce za posledních jedenáct let. A dětí se v Brně v přepočtu na tisíc obyvatel dokonce loni narodilo nejvíc ze všech okresů v republice. „To, že se zde lidé berou, usazují a chtějí žít, svědčí o kvalitě života ve městě. V letošní zprávě vychází většina statistik a čísel pro Brno pozitivně, město má výbornou výchozí pozici, aby zvládlo situaci spojenou s dopady opatření proti šíření Covid-19,“ zmínil náměstek brněnské primátorky Tomáš Koláčný. Podle něj je Zpráva o stavu města důležitým datovým podkladem pro rozhodování o budoucím rozvoji.

Stále na dobré úrovni se Brno drží i co se týče zaměstnanosti. Počet lidí bez práce v posledních letech v Brně klesal, Brňané mají vyšší průměrný plat než lidé z jiných částí jižní Moravy. Ženy však v průměru vydělávají o deset tisíc korun méně než muži. „Rozdíl v příjmech žen a mužů je v Česku aktuálně dvacet procent, což nás řadí mezi země s největší nerovností v příjmech v Evropě. Brno je tedy nad celorepublikovým průměrem. Jedním z faktorů může být, že se jedná o velké město, ve kterém se koncentrují lidé s vyšším vzděláním. Výzkumy ukazují, že mezi lidmi s vyšším vzděláním jsou rozdíly v příjmech větší. Stejně tak může být tento rozdíl způsobený třeba malým zastoupením žen v IT firmách, které v Brně tvoří významnou pracovní sféry," poznamenala Eva Bartáková z organizace Nesehnutí.

Oproti předchozím létům Zpráva o stavu města ukázala, že se v Brně mnohem víc měnil počet stromů než v předchozích letech. Loni lidé v Brně vysadili skoro pětkrát tolik stromů jako v roce 2018 a pokáceli jich sedm a půlkrát víc než v roce 2018. Nejvíce se kácelo ve Wilsonově lese. Kvůli suchu. „Sucho se projevuje i letos. Odsychají další a další stromy, proto budeme pokračovat v kácení. Stromy, které jsou decimovány suchem, jsou méně odolné a napadají je škůdci a chodoby. Na podzim ale počítáme s výsadbou, až některé části úplně vyčistíme. Chceme tam zasadit stromy, kterými rozšíříme druhovou skladbu," řekla Alexandra Koutná ze správy Wilsonova lesa Veřejné zeleně města Brna.

Brno v roce 2019 v datech



DOPRAVA

- Přibylo nehod, cyklostezek je stále málo.

- Třetinu času jízdy Brnem stráví lidé v kolonách. Ve špičce stojí vždy víc než čtvrt hodiny.

- Víc než polovina Brňanů denně využívá MHD, třetina jede autem. Jen jeden z dvaceti chodí pěšky.

- 2 777 dopravních nehod se loni stalo v Brně. Je to o 150 víc, než v roce 2018. Přibylo i cyklonehod, loni jich bylo 118.

- 5 kilometrů cyklostezek využívají v současnosti Brňané. Oproti podobným evropským městům je Brno pozadu.



PRÁCE

- Ženy berou o deset tisíc korun méně.

- 38 991 Kč – taková je průměrná mzda Brňanů. Muži si vydělají v průměru o 10 457 korun více, než ženy.

- 3,8 % byla ke konci loňského roku nezaměstnanost v Brně. Od roku 2015 je to nejnižší číslo.



BYDLENÍ

- Byty stále zdražují.

- O více než třetinu víc než před pěti lety zaplatí nájemníci v Brně za bydlení. Průměrná cena nájemného za byt s rozlohou 60 m2 je téměř 15 tisíc korun.

- O 80% za posledních pět let vzrostly v Brně ceny bytů.

- Více než 85 fotbalových hřišť je plocha kancelářských prostor ve městě.



LÁSKA

- Svateb bylo nejvíc.

- 2072 párů si loni v Brně řeklo své ano, je to nejvíc za posledních 11 let. Taky rozvodů ubylo, loni jich bylo nejméně za posledních 20 let.

- 4642 dětí se loni v Brně narodilo, 4052 lidí zemřelo.

- Nejvíc dětí je v poměru k počtu obyvatel v Žebětíně.

- 2x tolik důchodců, co dětí, žije v Žabovřeskách

- Při přepočtu na tisíc obyvatel se v Brně narodilo nejvíce dětí ze všech okresů republiky – 12,2.



PŘÍRODA

- Loni v Brně přibylo 674 stromů.

- Přes 105 litrů vody denně průměrně spotřebuje jeden Brňan.

- 900 kontejnerů loni přibylo v Brně, většina z nich je na recyklovaný odpad. Brňané ročně zrecyklují pětinu všeho odpadu.

- 1079 stromů loni Brno nechalo pokácet, 674 vysadit. Obě čísla jsou oproti předchozím létům mimořádně vysoká.

- 50 stupňů Celsia mají v létě brněnské střechy, na náměstích je to o 10 méně.

- 15 x větší jas než přírodní noční obloha má nebe nad centrem Brna kvůli světelnému smogu. Brňané kvůli tomu nemohou plnohodnotně sledovat hvězdy.



Zdroj: Magistrát města Brna.