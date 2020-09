Nejvíc jich lidé najdou v novostavbách bytových domů ve Vojtově ulici, a to dohromady třicet. Získat je mohou také v budovách nacházejících se na adresách Valchařská 14 a 15. Nedávno objekty obdržely kolaudační souhlas. „Na Vojtovu lidé zamíří na den otevřených dveří 30. září od čtyř hodin odpoledne a na Valchařskou 7. října ve stejnou dobu,“ uvedl náměstek primátorky pro bydlení Jiří Oliva.

Nové městské domy ve Vojtově nabídnou nájemcům i nový park s víceúčelovým hřištěm či fit parkem. Auta odstaví na několika parkovacích stáních v krytých garážích.

Mladé rodiny si kromě Vojtovy a Valchařské nyní zažádají také o startovací byty v Beethovenově a Masarykově v centru města, Mostecké v Husovicích a Stamicově, která se nachází v Kohoutovicích.

Žádosti zájemci podávají na podatelnu magistrátu, a to do 20. října. O byty se mohou ucházet páry do pětatřiceti let, které nevlastní dům nebo byt. Nesmí zároveň mít dluhy za užívání bytu či za služby s ním spojené.

Nové nájemníky z uchazečů splňujících podmínky určí los. „Nejprve se vybírá ze skupiny žadatelů s dítětem či dětmi, kam spadají i páry s těhotnou žadatelkou. Další v pořadí jsou manželé a registrovaní partneři a třetí skupinu představují nesezdané páry," upřesnila Kateřina Gardoňová z brněnského magistrátu.

Nájemní smlouvu podepíšou vybraní zájemci na tři roky s možností dvouletého prodloužení. V bytech ve Vojtově a Valchařské zaplatí měsíčně devadesát korun za metr čtvereční, v ostatních čtyřech ulicích 61,5 korun za metr čtvereční. Díky zvýhodněnému nájmu tak mohou našetřit peníze na vlastní budoucí bydlení. „Aktuálně má město k dispozici přes 120 startovacích bytů, což je jednou tolik než v loňském roce, kdy jich bylo pětašedesát. Nacházejí se například ve Stamicově, Dukelské, Mostecké, Orlí nebo Vlhké," doplnila Radka Loukotová z magistrátu.