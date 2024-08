Desítky řidičů se v úterý dopoledne museli na konci úzké Jamborovy ulice otáčet a vracet zpět k Táborské. Namísto rychlejší jednosměrné cesty ke Gajdošově je z ní nyní slepá ulice. „Dělníci zde budují zpomalovací práh a opravují přilehlý chodník," vysvětlil mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek.

Kvůli zákazu vjezdu na Gajdošovu je nyní Jamborova ulice obousměrná. „Dopravní značení bylo instalováno v pátek, trvat by mělo do konce srpna," dodal Poňuchálek.

Před vjezdem do Jamborovy je značení upozorňující na vjezd do slepé ulice. Od křížení s Vančurovou je Jamborova zobousměrněná a platí zde zákaz zastavení. Při výjezdu z Jamborovy směrem na Táborskou ulici je přikázané odbočení doprava přes Vančurovu. Značky varující řidiče před změnou dopravního uspořádání jsou umístěné také v okolních ulicích. Přesto část řidičů do ulice jezdí, mimo jiné je tudy vedou i některé navigace. Například v aplikaci Mapy.cz se dopravní uzavírka nezobrazuje.

Dopravní omezení platí od loňského listopadu i v přilehlé Gajdošově ulici. Kvůli opravě vodovodu a kanalizace zde místo čtyř pruhů jezdí auta pouze dvěma. Zde by měly práce skončit letos na podzim.