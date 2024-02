Čínský nový rok ve znamení draka začal uplynulou sobotu. Je spojován s elementem ohně. Tento významný svátek astrologie oslavila výstava s názvem Šťastný rok draka. K vidění je v brněnské prodejně Zlaťáky.cz.

Šťastný rok draka a výstava mincí a slitků v Brně. | Foto: Deník/Sabir Agalarov

Kromě zlatých a stříbrných investičních slitků si mohou zájemci detailně prohlédnout také vzácnou perleťovou minci The Year of the Dragon nebo-li Rok draka.

„Čínský nový rok, který se slaví napříč celým světem, se nese ve znamení zlata, což se projevuje na rostoucí poptávce právě po tomto kovu,“ řekl analytik společnosti Zlaťáky.cz Jakub Petruška.

Jak doplnil, jako dary jsou vhodné právě šperky, zlaté mince či slitky. „Můžeme říct, že právě toto období má vliv na vývoj ceny zlata a je tedy určitým trendovým faktorem," upozornil Petruška.

Zdroj: Youtube

Rok draka je považován za nejpozitivnější rok čínského horoskopu a jsou si toho vědomi také světové rafinérie a mincovny, jež představily produkty s designem oslavujícím nadcházející rok. „Jednou z nejhodnotnějších mincí s touto tematikou je pětiuncová zlatá mince s propracovaným vyobrazením draka v limitovaném nákladu pětadvacet kusů pro celý svět,“ poukázal ředitel společnosti Martin Štich.

Výstava v brněnské Úzké ulici potrvá do 20. února. Společnost Zlaťáky.cz vznikla v roce 2006 a specializuje se na nákup a prodej investičního zlata, stříbra a numismatiky. V současné době má devět prodejen v Česku a na Slovensku.