Brněnští kriminalisté za poslední týdny vyjíždí častěji k případům domácího násilí. „Je to nárůst až o dvacet procent oproti stejnému období vloni. Poslední týden v květnu jsme téměř každý den vykázali jednu osobu ze společného bydlení," řekla vedoucí 4. oddělení obecné kriminality Policie ČR v Brně Andrea Kornetová. Dodala, že se jednalo o případy, kdy alespoň jeden z aktérů byl cizinec.

Právě mezi cizinci podle policistů domácí násilí roste. Přímou souvislost s migrační vlnou v tom však Policie nevidí. „Nejedná se o cizince jedné konkrétní národnosti, jen v posledních případech jsme zaregistrovali asi čtyři různá občanství," vysvětlil mluvčí Krajského ředitelství Policie Jihomoravského kraje Pavel Šváb.

Bodl hosta do břicha, oslava narozenin v Brně skončila v krvi

Podle policistů cizinci často neznají oprávnění Policie ČR ve vztahu k domácímu násilí, případně policistům nedůvěřují a mají z nich strach. „Je potřeba cizince seznamovat s možnostmi, jak jim lze pomoct," zdůraznila Kornetová. Přímo v Brně podle ní obětem domácího násilí zajišťují komplexní pomoc na vysoké úrovni.

Pomocnou rukou může být obětem například intervenční centrum Spondea. V Brně také pod záštitou magistrátu funguje takzvaný interdisciplinární tým, který seskupuje odborníky napříč odvětvími, aby se podíleli na pomoci obětem domácího násilí. Unikátem v České republice je také přímo brněnské 4. oddělení obecné kriminality, jehož vyšetřovatelé případy domácího násilí přebírají už na místě činu.

Podle brněnského psychologa Jiřího Brančíka se v nejbližší době počet případů domácího násilí snižovat nebude. Na vině je špatná situace v naší společnosti a problémy s financemi. „Pro mnoho lidí se život se stává velmi těžký, vzrůstá napětí, nervozita a obavy o budoucnost. To může vézt k agresivitě, často podpořené i alkoholem" popsal Brančík.

Gang okrádal na jižní Moravě spící kamioňáky, pachatelům hrozí osm let vězení

Policejní komisař Milan Doležal upozornil také na stalking. Před necelým měsícem řešili brněnští kriminalisté závažný případ pronásledování, kdy muž neunesl rozchod s přítelkyní, pronásledoval ji, psal jí dopisy a bombardoval příspěvky na sociálních sítích. Ženě často vyhrožoval smrtí a nakonec ji bodl do paže. V batohu si kromě nože nesl také teleskopický obušek. „Pronásledování je nutné řešit co nejdříve, než se to rozjede," upozornil Doležal.

Pachatel je momentálně vazebně stíhaný, protože hrozilo nebezpečí, že by své výhružky mohl dokončit.