Jednou z marně čekajících cestujících na zastávce Tržní je mladá Lucie Zálešáková. „Vůbec netuším, o co se jedná. Včera jsem jela kolem sedmé ráno ze stejné zastávky a autobus normálně přijel. To se mi snad jen zdá, čekat dvacet minut na další spoj,“ prohlašuje hned poté, co jeden z autobusů linky 49 projíždí křižovatku, míří směrem nařízeného odklonu a zastávku ve směru do centra vynechává. V opačném směru jezdí autobusy bez omezení.

Viditelně rozrušená žena vytahuje telefon z kabelky a ihned volá na dispečink dopravního podniku. Tam jí informace o odklonu potvrzují. „Řekli mi, že má autobus jet Tržní ulicí, jenže stejnojmenná zastávka je v Hladíkově ulici. Takže jdu asi rovnou čekat na Životského,“ pokračuje Zálešáková. Právě ta je jednou z odklonových zastávek, kromě ní staví autobus mimořádně v zastávce Masná a Vlhká, poté pokračuje do cílové stanice, na Úzkou.

Středa však není prvním dnem, kdy Brňané v této lokalitě čekají na spoje hromadné dopravy marně. Jak Deník informoval v úterý, podobné problémy se vyskytují minimálně od začátku týdne. Namísto zastávek Tržní, Hladíkova a Autobusové nádraží obsluhují autobusy linek 49 a 77 ve směru do Úzké ulice zastávky Životského, Masná a Vlhká. Alternativou, jak původní zastávky projet, je například okružní linka 84, ta ale ve špičkách nabírá i desítky minut zpoždění.

Dopravní ředitel brněnského dopravního podniku Jan Seitl podotkl, že je situace ojedinělá, proto na ni pracovníci pružně reagují. „Jedná se o operativní reakci dispečinku související s kolonami osobních aut při opravě na Zvonařce a v Opuštěné ulici. Prostě přijedeme do centra rychlejší trasou. Skutečně je to ale pouze krátkodobé opatření jen po nezbytnou dobu. Jakmile není potřeba, vracejí se spoje na svou původní trasu,“ vysvětlil Seitl.

Z místa je dočasně slepá ulice

V jedné z dopravně nejvytíženějších brněnských lokalit projedou řidiči aktuálně od Plotní ulice po křižovatku s Trnitou pouze v jednom jízdním pruhu v každém směru. Zúžení pokračuje i v Opuštěné ulici, a to po Uhelnou. Ze Zvonařky ani z Opuštěné navíc šoféři neodbočí vlevo. „Vypadá to šíleně. Tady to bývá ucpané i normálně, teď to bude hlavně ve špičce daleko horší," povzdechla si v prvních dnech dopravních omezení brněnská řidička Barbora Kolářová.

Ačkoliv šoféři mohou do Trnité ulice vjíždět ze směru od Úzké od uplynulé soboty, narážejí před ústím do Opuštěné ulice na aktuálně probíhající uzavírku. Z místa se tak dočasně stala slepá ulice. Až do čtvrtka řidiči ulici nevyužijí ani k příjezdu do nákupního centra Vaňkovka. „Z Trnité do nákupního centra nevjedou, a to kvůli souběhu s pracemi na Paláci Trnitá," popsala před časem mluvčí brněnského magistrátu Anna Dudková.

Zdroj: Deník/Terezie Sekáčová

Středeční změny v dopravě postihly mimo jiné i vlakovou linku S2. Kvůli úterním silným bouřkám a následnému poškození trakčního vedení zavedli koordinátoři integrovaného dopravního systému náhradní autobusovou dopravu z Brna do Chrlic. Pro cestu z Brna do Sokolnic tak aktuálně platí nástup na náhradní autobusovou dopravu u budovy hlavního nádraží před viaduktem směrem do Křenové ulice, v Chrlicích naopak směrem na Brno od nádražní budovy.