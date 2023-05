„Zatím nedokážu říct, jestli budu za moje služby zvyšovat ceny, dá se ale předpokládat, že pokud mám spadnout do vyšší sazby DPH, změní se i můj ceník,“ reagovala pro Deník Píšková, která vlastní kadeřnický salon Le Chat na brněnském Dominikánském náměstí.

Klasické mytí a stříhání nabízí od devíti set korun, barvení a střih vyjde v jejím salonu na dvojnásobek. Tvoří rovněž společenské a svatební účesy, jejichž ceny začínají na necelé tisícikoruně. „Zdražit už jsem musela, jinak by mi na výplatě nezůstalo nic než drobná almužna,“ přiznala majitelka salonu.

Ačkoliv se úbytku zákaznic neobává, podotkla, že část jich vyhledává její služby s menší pravidelností než v minulých letech. „Člověk čeká, že se podnikání dostane po covidu zase do normálu, ale zatím je to samá turbulence. Myslím, že o stálé zákaznice nepřijdu. Některé ale nechodí tak často, jako dřív. Kdysi třeba přišly jen kvůli foukané, to už dnes skoro nedělají,“ pokračovala Píšková.

Její slova potvrdila například Brňanka Eliška Martínková. Zatímco před koronavirovou pandemií využívala služeb kadeřnice prakticky každý měsíc, nyní si úpravu vlasů dopřává pouze jednou za čas.

„Pořád je to lepší, než na sebe patlat levné produkty z drogerií. Platit měsíčně skoro dva tisíce korun jen za vlasy, si teď ale nemůžu dovolit. Proto si udělám radost jen jednou za čas,“ vyprávěla mladá žena.

Podle brněnského ekonoma Petra Pelce se zvýšení sazby daně z přidané hodnoty na koncových cenách za služby vůbec projevit nemusí. Očekává spíše, že se některé transakce odehrají takzvaně načerno.

„Je otázka, jestli se tyto daňové změny u kadeřnictví promítnou. Upřímně myslím, že se tyto služby budou odehrávat více formou volného cash flow bez vystavování daňových dokladů. Některá kadeřnictví totiž nebudou chtít riskovat případný odliv zákazníků,“ zamýšlel se Pelc.

Změny daně z přidané hodnoty jsou součástí rozsáhlého konsolidačního balíčku, který vláda představila ve čtvrtek. Namísto tří rozdílných sazeb DPH musí lidé od začátku příštího ledna počítat se dvěma. Původní deseti a patnáctiprocentní sazbu tak čeká sloučení do jedné dvanáctiprocentní. Základní daň z přidané hodnoty ve výši jednadvaceti procent zůstane.

Právě do nejvyšší sazby se od ledna vrátí také kadeřnické a holičské služby, které od roku 2020 spadaly do nejnižší, tedy desetiprocentní sazby DPH. „Ve snížené sazbě zůstávají bezlepkové výrobky, vodné a stočné, teplo, doprava cestujících, ubytovací služby, stravovací služby s výjimkou točeného piva, vstupenky do divadel, kina, zoo, sportovních akcí, bazénů, posiloven, časopisy, léky, farmaceutické výrobky, stavební práce pro bydlení, všechny potraviny, dětské sedačky do automobilů a pohřební služby,“ vyjmenoval ministr financí Zbyněk Stanjura.