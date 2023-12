Podle zástupců brněnského dopravního podniku ke zvýšenému provozu ve městě přispívají navigační aplikace v chytrých telefonech řidičů. „Ty v případě, že je dálnice ucpaná, navádí řidiče po objízdných trasách. Například když někdo jede z Prahy do Olomouce, tak ho to pošle přes Rakoveckou a přes Černá pole. Tohle sjíždění z dálnice dělá ve městě obrovské problémy," podotknul generální ředitel Dopravního podniku města Brna Miloš Havránek.

Zkušenosti se zpožděním autobusů kvůli dopravním zácpám má například Brňanka, která se představila jako Áďa Štěpán. „Celkově bych řekla, že zpoždění nabíráme kontinuálně, než že by tam bylo jedno místo, kde stojíme, a pak to jede plynule. Když chytím špatný čas, zpoždění bývá i dvacet minut, ale určitou roli tam rozhodně hraje provoz. Mimo špičku to tolik nebývá," popsala redaktorce Deníku.

Posílení MHD na brněnskou Lesnou: nejdřív trolejbusy, až potom šaliny

V jarních měsících příštího roku zástupci brněnského dopravního podniku očekávají, že po nových kolejích přes Tomkovo náměstí začnou jezdit tramvaje do Obřan. Ve stejném období pak nově nakoupené parciální trolejbusy na nově prodloužené lince 30 přes Sadovou do Soběšic nahradí autobusové linky 43. „Ze dvou linek se stane jedna. Pokud se tento projekt osvědčí, tak budeme pokračovat s elektromobilitou i na dalších trasách," uvedl Havránek.

Ke změnám dojde i na železnici v Brně. Téměř rok trvající omezení provozu na mostě přes Svratku u Hlavního nádraží, kvůli němuž jezdí většina vlaků od Zastávky na brněnské Dolní nádraží, skončí. Linka S4, tedy vlaky na Střelice, Zastávku u Brna a Třebíč, od neděle opět budou jezdit na Hlavní nádraží.

Přechod bez lidí brzdí dopravu. Křižovatku Kníničské a Veslařské v Brně promění

Cestující, kteří v Židenicích přestupují z linky S2, tedy vlaků jedoucích přes Blansko z Křenovic do Letovic, na linku S3 jedoucí přes Tišnov z Křižanova do Hustopečí, ocení lepší křížení těchto spojů, které nový jízdní řád přinese.