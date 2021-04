Na očkování proti koronaviru v kraji dohlíží od dubna nový koordinátor. Funkce se po jmenování hejtmanem ujal ve čtvrtek Jindřich Weiss, který nahradil odcházejícího Lukáše Homolu.

Nový krajský koordinátor očkování Jindřich Weiss. | Foto: Jihomoravský kraj

Hlavním Weissovým cílem je naplnit krajskou strategii očkování, jež si stanovila za cíl naočkovat do konce srpna sedmdesát procent Jihomoravanů nad patnáct let. S Homolou spolupracoval už od startu očkování a v posledních týdnech se tak i on podílel na jeho koordinaci.