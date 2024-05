Poštu na Orlí oceňuje důchodkyně Jana Procházková. „Návštěvám pošty se snažím vyhnout jak to jde, ale někdy není jiná možnost. Ty návštěvy v Brně jsou pro mě dnes kvůli dlouhému čekání utrpení. Za mě čím víc jich je, tím líp,“ vysvětlila.

Pošta Partner je provozovna České pošty, kterou provozuje smluvní partner, v tomto případě brněnský magistrát. Rozsah poštovních služeb odpovídá klasické poště. Třípřepážková pobočka v Orlí je podle Štěpána první velkou poštou v tomto konceptu ve velkém městě, obvyklé jsou zatím spíše na vesnicích a ve městech menších. „V současné době funguje více než devět set Pošt Partner napříč republikou, postupně bychom chtěli dosáhnout až na patnáct set poboček fungujících v tomto režimu,“ sdělil Štěpán.

Za domluvu s vedením České pošty je rád i radní města Brna pro oblast majetku Jiří Oliva. „Je to skvělá lokace s perfektní dostupností díky městské hromadné dopravě a blízkosti nádraží. Pro občany navíc bude velmi výhodné, že si v jedné budově budou moct vyřídit jak poštovní služby, tak úřední věci na stavebním úřadu,“ sdělil Oliva s odkazem na nový stavební úřad pro celé Brno, který bude magistrát provozovat ve stejné budově od 1. července.

Spojený komplex tří budov s adresami Orlí 30, Orlí 32 a Benešova 8 odkupuje město od České pošty za 215 milionů korun. Převod nemovitostí do městského majetku má být hotový do konce července. Do té doby si město budovy pronajímá. Smlouva o pronájmu platí od poloviny dubna, měsíční nájemné činí více než 1,4 milionu korun.

Prostory pro poštu Partner si podle mluvčího magistrátu Filipa Poňuchálka zatím město od České pošty pronajímá, a to za 53 tisíc korun měsíčně. „Očekáváme, že tomu tak bude zhruba do konce července, než bude budova převedena do majetku města. Případné další náklady za energie, úklid a podobně nedokážeme vyčíslit, protože se budou účtovat za celou budovu, nejen za určité místnosti,“ odpověděl Poňuchálek na otázku o nákladech města na provoz pošty.

Zachování pobočky pošty na Orlí bylo podle slov starosty Brno-středu Vojtěcha Mencla jedním z požadavků městské části. „Požadovali jsme to z důvodu zajištění poštovních služeb občanům městské části i celého Brna. Zároveň doufám, že dojde o rozšíření i o čtvrtou přepážku pošty,“ uvedl.

Pošta Partner bude na adrese Orlí 30 veřejnosti otevřená v pondělky a středy od desíti do osmnácti hodin, zbylé pracovní dny od osmi do šestnácti. Ve všechny dny bude hodinová polední pauzou od dvanácti do třinácti.